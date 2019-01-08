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نسرين طافش بـ"لوك" جديد وترقص على أنغام "اتعلموا"..فيديو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أثارت الممثلة السورية ​نسرين طافش​ إعجاب متابعيها، بتغيير شكلها مع بدء العام الجديد، وحصلت على "لوك" جديد خلال زيارتها ل​سوريا​.



وقامت طافش بتغيير لون شعرها، وحصلت على تسريحة شعر مموجة، وقد إستعرضت طلّتها الجديدة بمقطع فيديو طريف من داخل أحد صالونات مصففي الشعر، ظهرت فيه ترقص بشكل عفوي على أغنية "اتعلموا" للفنان المصري عمرو دياب، وهو ما عكس سعادتها وإعجابها بطلّتها الجديدة.


من ناحية أخرى، تنتظر طافش عرض فيلمها الجديد "نادي الرجال السري"، الذي تشارك في بطولته أمام كريم عبد العزيز، غادة عادل، بيومي فؤاد، ماجد الكدواني، من تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي.




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