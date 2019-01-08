دليل, السعرات, الحرارية, لخفض, الوزن, بعشرة, أنظمة, غذائية,

في سعيها لنشر التوعية الصحية، أعدت وزارة الصحة دليل السعرات الحرارية لخفض الوزن، مشيرة إلى أن معدل انتشار السمنة محليا في أعمار أكبر من 15 سنة بلغ 28.7% ونسبة زيادة الوزن 30.7%، وذلك بسبب اختلال توازن الطاقة بين السعرات الحرارية الداخلة للجسم وتلك التي يحرقها. وأكدت على ضرورة قراءة البطاقة الغذائية لأي منتج تريد شراءه ومعرفة حجم الحصة الغذائية، ونسبة احتوائها على العناصر الغذائية، والتأكد من السعرات الحرارية، بحيث تكون منخفضة حتى 40 سعرة، ومتوسطة حتى 100 سعرة، ومرتفعة حتى 400 سعرة.

دليل السعرات الحراريةوكشفت البطاقة الغذائية عن وجوب التقليل من الدهون الكلية والمشبعة والمتحولة والكوليسترول، والصوديوم، والحرص على تناول كميات كافية من الألياف الغذائية، وفيتاميني أ وج وتناول الحديد والكالسيوم، على ألا تتجاوز الكربوهيدرات 31 جراما والسكر 5 ج والسكر المضاف 10 ج والبروتين 5 ج. ولنجاح الحمية ينصح بتنظيم النوم، تناول الوجبات في أوقاتها، شرب كمية كافية من الماء، تجهيز الوجبات مسبقا، تناول كمية كافية من الألياف، تناول الخضراوات الورقية في حالة الإحساس بالجوع، الحصول على الكالسيوم من الألبان، تقليل استخدام الزيوت والدهون المشبعة عند الطبخ، وممارسة النشاط البدني وغيرها.واقترح الدليل بدائل للسعرات الحرارية، منها مجموعة الحليب قليل الدسم: كالزبادي ولبن البودرة واللبن والحليب،النشويات: مثل ثلث كوب أرز، نصف كوب بازلاء، ربع حبة خبز عربي، شريحة توست، نصف حبة صامولي، حبة صغيرة بطاطس، ربع كوب شوفان، وغيرها، مجموعات البروتين والدهون والخضراوات، والفواكه والقائمة الحرة، موضحا أن الطبق الصحي يحتوي على 25% بروتينا، 30% خضارا، 25% حبوبا، 20% فواكه.كما خَلُص الدليل لإعداد 10 أنظمة غذائية للبالغين، تبدأ بنظام 1200 سعرة حرارية حتى 2200 سعرة، ويتضمن 3 وجبات يومية، مع جدول دقيق لكل كمية غذائية، متضمنا العناصر الغذائية المتكاملة، والتي تشمل البروتين والنشويات والحليب والخضراوات والدجاج وزيت الزيتون، والسلطة الخضراء، والتمر، وغيرها.