مدرب, ليفربول, بعد, السقطة, الثانية:, سببان, وراء, الهزيمة,

بعد دقائق من الخسارة المدوية أمام ولفرهامبتون، كشف الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، خلفيات السقوط المدوي للريدز والإقصاء المبكر من أعرق بطولات إنجلترا.

وأخرج ولفرهامبتون ضيفه ليفربول، للموسم الثاني على التوالي، من مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم بالفوز عليه 2-1، الاثنين، في الدور الثالث.وسجل المكسيكي راؤول خيمينيز (38) والبرتغالي روبن نيفيس (55) هدفي ولفرهامبتون، والبلجيكي ديفوك أوريجي (51) هدف ليفربول.وكان ولفرهامبتون أخرج ليفربول من المسابقة ذاتها الموسم الماضي، عندما تغلب عليه 2-1 في "أنفيلد" في دور الـ32.ودفع كلوب وفريقه غاليا ثمن الاعتماد على تشكيلة غالبيتها العظمى من اللاعبين البدلاء، حيث خاض لاعبان فقط هما جيمس ميلنر والكرواتي ديان لوفرين اللقاء من التشكيلة الأساسية.ثم تعرض الفريق لضربة قاسية في الدقيقة الخامسة بإصابة لوفرين في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، فترك مكانه للصاعد كاي-جانا هوفر (16 عاما).وفي تصريحات قوية، وبنبرة تقطر تحديا، قال كلوب "لست متأكدا ما كنتم ستقولونه في حال بدأت المباراة بقلبي الدفاع فابينيو وهوفر.. المؤكد أن بعض "الأذكياء" كانوا سيقولون إنني لا أحترم المنافس".وتابع: "لقد بدلت كثيرا في تشكيلة الفريق ليس لأنني أردت ذلك، ولكن لأنني أعتقد أنه كان يتعين علي القيام بذلك (..) المشكلة أننا خضنا 3 مباريات صعبة بالتشكيلة الأساسية، ولذا كان من الواضح أننا مضطرون لإجراء تغييرات".