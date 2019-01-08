تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-08 10:31:32 انقلاب بهاتف "آيفون" الجديد.. 3 كاميرات في الخلف |  2019-01-08 10:16:16 صور - استنفار في مكة لمواجهة زحف جيوش صراصير الليل |  2019-01-08 09:53:29 طمرة - هدم عزبة في منطقة السهل بحجة البناء غير المرخص |  2019-01-08 08:33:52 طبيب تركي يرفض ابنه الشرعي: لن أربي "أولاد الأعداء" |  2019-01-08 08:32:57 9 تغييرات على تطبيق "واتس آب" خلال 2019 |  2019-01-08 08:28:50 بدعوة رسمية.. غاباي زار أبوظبي سراً والتقى مسؤولين إماراتيين |  2019-01-08 08:23:06 صور وفيديو - استمرار تساقط الثلوج على جبل الشيخ واغلاقه |  2019-01-08 06:23:27 الطقس: زخات ثلوج فوق 900 متراً مساء اليوم وصباح غد |  2019-01-08 06:22:17 مساعد خامنئي يكشف عن محاولة أمريكية لإجراء محادثات مع إيران |  2019-01-07 23:54:43 البابا يدعو لاستئناف المفاوضات |  2019-01-07 23:53:13 شاكيد تجتمع مع أبناء عائلات المشتبهين بالضلوع بالإرهاب اليهودي |  2019-01-07 21:20:16 اصابات في حريق بناية سكنية في تل ابيب |  2019-01-07 21:14:04 ريال مدريد يوافق على عرض آرسنال |  2019-01-07 21:02:54 الفنانة الفلسطينية وفاء النجيلي تطلق أغنية "عصفور" من غزة |  2019-01-07 21:07:36 المحكمة تستمع لرؤساء الصناديق والقرار حول الاستئناف على نتائج الانتخابات في طمرة خلال الايام القريبة |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مدرب ليفربول بعد السقطة الثانية: سببان وراء الهزيمة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد دقائق من الخسارة المدوية أمام ولفرهامبتون، كشف الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، خلفيات السقوط المدوي للريدز والإقصاء المبكر من أعرق بطولات إنجلترا.



وأخرج ولفرهامبتون ضيفه ليفربول، للموسم الثاني على التوالي، من مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم بالفوز عليه 2-1، الاثنين، في الدور الثالث.


وسجل المكسيكي راؤول خيمينيز (38) والبرتغالي روبن نيفيس (55) هدفي ولفرهامبتون، والبلجيكي ديفوك أوريجي (51) هدف ليفربول.


وكان ولفرهامبتون أخرج ليفربول من المسابقة ذاتها الموسم الماضي، عندما تغلب عليه 2-1 في "أنفيلد" في دور الـ32.


ودفع كلوب وفريقه غاليا ثمن الاعتماد على تشكيلة غالبيتها العظمى من اللاعبين البدلاء، حيث خاض لاعبان فقط هما جيمس ميلنر والكرواتي ديان لوفرين اللقاء من التشكيلة الأساسية.


ثم تعرض الفريق لضربة قاسية في الدقيقة الخامسة بإصابة لوفرين في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، فترك مكانه للصاعد كاي-جانا هوفر (16 عاما).


وفي تصريحات قوية، وبنبرة تقطر تحديا، قال كلوب "لست متأكدا ما كنتم ستقولونه في حال بدأت المباراة بقلبي الدفاع فابينيو وهوفر.. المؤكد أن بعض "الأذكياء" كانوا سيقولون إنني لا أحترم المنافس".


وتابع: "لقد بدلت كثيرا في تشكيلة الفريق ليس لأنني أردت ذلك، ولكن لأنني أعتقد أنه كان يتعين علي القيام بذلك (..) المشكلة أننا خضنا 3 مباريات صعبة بالتشكيلة الأساسية، ولذا كان من الواضح أننا مضطرون لإجراء تغييرات".




كلمات متعلقة

مدرب, ليفربول, بعد, السقطة, الثانية:, سببان, وراء, الهزيمة,

تابعونــا

إصابة كروس في الفخذ تزيد أوجاع ريال مدريد إصابة كروس في الفخذ تزيد أوجاع ريال مدريد 2019-01-08 | 08:35:27

قال ريال مدريد بطل أوروبا الاثنين، إن لاعب الوسط توني كروس يعاني من إصابة في الفخذ...

ريال مدريد يوافق على عرض آرسنال ريال مدريد يوافق على عرض آرسنال 2019-01-07 | 21:14:04

قرر آرسنال، دخول سباق التعاقد مع الكولومبي خاميس رودريجيز، نجم بايرن ميونخ...

لاعب برشلونة خارج الكامب نو بقرار من فالفيردي لاعب برشلونة خارج الكامب نو بقرار من فالفيردي 2019-01-07 | 19:22:20

كشفت تقارير صحفية، عن نية برشلونة في فسخ التعاقد مع أحد لاعبي الفريق الكتالوني،...

محمد صلاح بانتظار آخر جوائز عام 2018 محمد صلاح بانتظار آخر جوائز عام 2018 2019-01-07 | 16:00:29

سيتم الكشف عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2018 اليوم الثلاثاء خلال...

غاريث بيل والدقيقة 78.. الكاميرات التقطت "الفضيحة" غاريث بيل والدقيقة 78.. الكاميرات التقطت "الفضيحة" 2019-01-07 | 14:50:39

في سلوك يقول الكثير عن الحالة المعنوية للاعبي ريال مدريد الإسباني، غادر نجم...

مودريتش "يخرج عن أدبه".. ويهاجم زملاءه بعد السقوط مودريتش "يخرج عن أدبه".. ويهاجم زملاءه بعد السقوط 2019-01-07 | 13:14:47

لم يتماسك نجم ريال مدريد وأفضل لاعب في العالم، لوكا مودريتش، نفسه بعد الخسارة...

ميسي.. 6 أرقام قياسية يسعى لكسرها في 2019 ميسي.. 6 أرقام قياسية يسعى لكسرها في 2019 2019-01-07 | 12:15:56

شهد العام الماضي تألقا لافتا للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه برشلونة، حيث...

بعد الهزيمة.. راموس يندد بـ"الفضيحة" ويطالب بالمحاسبة بعد الهزيمة.. راموس يندد بـ"الفضيحة" ويطالب بالمحاسبة 2019-01-07 | 09:05:59

لم يخف قائد ريال مدريد الإسباني وقلب الدفاع، سيرجيو راموس، غضبه بعد مباراة فريقه...

سوسيداد يعمق جراح ريال مدريد في الليجا سوسيداد يعمق جراح ريال مدريد في الليجا 2019-01-07 | 03:28:41

سقط ريال مدريد في فخ الخسارة بنتيجة (2-0) أمام ضيفه ريال سوسيداد، مساء اليوم الأحد،...

بالصور:منتخب فلسطين يفاجىء سوريا بكأس أسيا رغم النقص العددي بالصور:منتخب فلسطين يفاجىء سوريا بكأس أسيا رغم النقص العددي 2019-01-06 | 20:01:41

نجح المنتخب الفلسطيني بخطف نقطة التعادل أمام نظيره السوري، بعد تعادله السلبي، في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids أكرم نهاية حبشي اكسال طفلتين 17 عاما موسم الزيتون عرابة انطلاق رص الزيتون معاصر الاهالي المزارعون اطلاق نار اصابة خطيرة حيفا مدينة شرطة اسعاف مستشفى رمبام اختفاء اثار معتمر منطقة الناصرة المدينة المنورة كبير السن البحث الشرطة السعودية مؤنس دبور مهاجم جر اسهوبرز السويسري افضل مهاجم في الدوري للعام 2015بث مباشر :بورنموث و مانشستر سيتيعدسة الصنارة أجواء الحج الحجاج الحرم المكي الشريف مكة المكرمة الحاج محمد عواد احمد دوابشة زيارة حديقة حيوانات قرية دوما يغادر المستشفى الطفل مأمون شركاه رمضان 2016 حصري شاهدوا الحلقة الاولى عادل امام بطولة الصنارة نت تكريم مدير مربي عرابة مدرسة اعدادية البطوف تقاعده احمد نعامنة تكريم تأسيس منتدى معلمي لمعلمي المدنيات العرب في البلاد اجتماع مشاركة نهضة كفر قرع مدرسة دلافين تغزوا شواطئ البحر في الجنوب سباحة مياه خفر سواحل مصرع رجل سقط على رأسه جسم ثقيل مدينة عرابة اسعاف شرطة وفاة علاج الحاج نصار عبد الله نصار عضو بلدية مدينة اصابة شاب الحلف احتراق تراكتورون قرب ألونيم شرطة اسعاف مستشفى خصم نقطتين هتافات عنصرية اتحاد ابناء سخنين مباراة جمهور ستاد تيدي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com