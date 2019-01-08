مدرب, ليفربول, بعد, السقطة, الثانية:, سببان, وراء, الهزيمة,

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قال ريال مدريد بطل أوروبا الاثنين، إن لاعب الوسط توني كروس يعاني من إصابة في الفخذ...
قرر آرسنال، دخول سباق التعاقد مع الكولومبي خاميس رودريجيز، نجم بايرن ميونخ...
كشفت تقارير صحفية، عن نية برشلونة في فسخ التعاقد مع أحد لاعبي الفريق الكتالوني،...
سيتم الكشف عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2018 اليوم الثلاثاء خلال...
في سلوك يقول الكثير عن الحالة المعنوية للاعبي ريال مدريد الإسباني، غادر نجم...
لم يتماسك نجم ريال مدريد وأفضل لاعب في العالم، لوكا مودريتش، نفسه بعد الخسارة...
شهد العام الماضي تألقا لافتا للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه برشلونة، حيث...
لم يخف قائد ريال مدريد الإسباني وقلب الدفاع، سيرجيو راموس، غضبه بعد مباراة فريقه...
سقط ريال مدريد في فخ الخسارة بنتيجة (2-0) أمام ضيفه ريال سوسيداد، مساء اليوم الأحد،...
نجح المنتخب الفلسطيني بخطف نقطة التعادل أمام نظيره السوري، بعد تعادله السلبي، في...