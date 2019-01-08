تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-08 10:31:32 انقلاب بهاتف "آيفون" الجديد.. 3 كاميرات في الخلف |  2019-01-08 10:16:16 صور - استنفار في مكة لمواجهة زحف جيوش صراصير الليل |  2019-01-08 09:53:29 طمرة - هدم عزبة في منطقة السهل بحجة البناء غير المرخص |  2019-01-08 08:33:52 طبيب تركي يرفض ابنه الشرعي: لن أربي "أولاد الأعداء" |  2019-01-08 08:32:57 9 تغييرات على تطبيق "واتس آب" خلال 2019 |  2019-01-08 08:28:50 بدعوة رسمية.. غاباي زار أبوظبي سراً والتقى مسؤولين إماراتيين |  2019-01-08 08:23:06 صور وفيديو - استمرار تساقط الثلوج على جبل الشيخ واغلاقه |  2019-01-08 06:23:27 الطقس: زخات ثلوج فوق 900 متراً مساء اليوم وصباح غد |  2019-01-08 06:22:17 مساعد خامنئي يكشف عن محاولة أمريكية لإجراء محادثات مع إيران |  2019-01-07 23:54:43 البابا يدعو لاستئناف المفاوضات |  2019-01-07 23:53:13 شاكيد تجتمع مع أبناء عائلات المشتبهين بالضلوع بالإرهاب اليهودي |  2019-01-07 21:20:16 اصابات في حريق بناية سكنية في تل ابيب |  2019-01-07 21:14:04 ريال مدريد يوافق على عرض آرسنال |  2019-01-07 21:02:54 الفنانة الفلسطينية وفاء النجيلي تطلق أغنية "عصفور" من غزة |  2019-01-07 21:07:36 المحكمة تستمع لرؤساء الصناديق والقرار حول الاستئناف على نتائج الانتخابات في طمرة خلال الايام القريبة |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

انقلاب بهاتف "آيفون" الجديد.. 3 كاميرات في الخلف



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



من المنتظر أن تطلق أبل هاتفها الذكي الجديد الذي سيطلق عليه اسم "آيفون XI" أو "آيفون 11، في العام 2019.



ومن أهم المميزات التي يتوقع أن يتضمنها هذا الجهاز نظام الكاميرات الثلاث في الخلف، ليكون شبيها بمنافسيه بنظام التشغيل أندرويد، مثل هواوي ميت 20 برو.


وبحسب المواصفات المسربة، التي حصل عليها موقع "ديجيت" المعني بأخبار التكنولوجيا، فإن اثنتين من الكاميرات ستكونان فوق بعضهما، أو عاموديتان، كما هو الحال مع هاتف آيفون X اس.


وستشكل الكاميرتان مثلثا متساوي الأضلاع مع الكاميرا الثالثة، التي سيعلوها ضوء الفلاش المتوهج.


وفي أسفل مربع الكاميرات والضوء، سيكون هناك مكبر الصوت، وفقا لما ذكرته صحيفة "مترو" البريطانية.


وبحسب المصادر، فإن "آيفون 11" ما زال في مرحلة التطوير الهندسي، ما يعني أن أبل يمكن أن تعمد إلى تغيير بعض المواصفات فيه قبل إنتاجه بصورة تجارية في سبتمبر المقبل.




كلمات متعلقة

انقلاب, بهاتف, "آيفون", الجديد.., 3, كاميرات, في, الخلف,

تابعونــا

9 تغييرات على تطبيق "واتس آب" خلال 2019 9 تغييرات على تطبيق "واتس آب" خلال 2019 2019-01-08 | 08:32:57

شهد عام 2018، ظهور العديد من الميزات الجديدة لتطبيق واتس آب، التي جعلت من خدمة...

في مصر.. مواطن يغتصب توأميه ويقتل إحداهن والسبب مريب! في مصر.. مواطن يغتصب توأميه ويقتل إحداهن والسبب مريب! 2019-01-07 | 14:50:44

استمعت نيابة شرق القاهرة الكلية لأقوال أب متهم بقتل طفلته أثناء تعذيبها، حيث كشف...

شركة صينية تطور دراجتين ذكيتين بمساعد صوتي شركة صينية تطور دراجتين ذكيتين بمساعد صوتي 2019-01-07 | 13:17:17

تستعد شركة "سايبك" الصينية، لعرض دراجتين مزودتين بالمساعد الصوتي "أليكسا"، خلال...

ملك ماليزيا.. تنحٍ مفاجئ بعد زواج مثير للجدل ملك ماليزيا.. تنحٍ مفاجئ بعد زواج مثير للجدل 2019-01-07 | 12:15:22

أعلن بيان صادر عن القصر الملكي الماليزي، الأحد، أن الملك سلطان محمد الخامس تخلى...

الصور الأولى لسفينة الفضاء التي ستقل البشر إلى المريخ الصور الأولى لسفينة الفضاء التي ستقل البشر إلى المريخ 2019-01-07 | 09:10:08

مازالت سفينة الفضاء التي ستنقل البشر إلى كوكب المريخ في المراحل الأولى من عملية...

"ملك السوشي" يشتري سمكة تونا نادرة بمبلغ.. 3 مليوووون دولار!! "ملك السوشي" يشتري سمكة تونا نادرة بمبلغ.. 3 مليوووون دولار!! 2019-01-05 | 19:12:10

كما يقال عن اليابان "كوكب اليابان" وعلى ذلك الكوكب صاحب سلسلة مطاعم سوشي اسمه...

واتساب يخلف وعده.. ومستخدمون يهددون بالمقاطعة واتساب يخلف وعده.. ومستخدمون يهددون بالمقاطعة 2019-01-04 | 14:51:42

يستعد تطبيق التراسل الفوري "واتساب" لإطلاق التحديث الأكثر إثارة للجدل منذ...

"تطبيق سيارة" يقود امرأة للاغتصاب والقتل "تطبيق سيارة" يقود امرأة للاغتصاب والقتل 2019-01-04 | 09:29:00

حادثة مأساوية شهدتها العاصمة الروسية موسكو، وتمثلت باغتصاب ثم قتل امرأة من قبل...

تحذير من خطأ يحول آيفون إلى "شيء غير قابل للاستخدام" تحذير من خطأ يحول آيفون إلى "شيء غير قابل للاستخدام" 2019-01-03 | 13:40:23

يقوم مستخدمو هواتف آيفون بإغلاق أجهزتهم وإعادة تشغيلها في بعض الأحيان، لتفادي...

خسائر كبيرة لأبل بعد اعترافها رسميا بضربة هواوي وسامسونغ خسائر كبيرة لأبل بعد اعترافها رسميا بضربة هواوي وسامسونغ 2019-01-03 | 12:10:10

فاجأت شركة أبل الأميركية، الأربعاء، حملة الأسهم برسالة تحذر أن عائداتها في الربع...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع فتاة ابو سنان سقوطها سقطت من ارتفاع شاهق مباشر رونالدو ميسي نيمار الكرة الذهبية افضل لاعب في العالم 2015 جبل الشيخ ثلوج موقع تزلج فتح ابوابه استقبال المتنزهين زوار اصابات حادث طرق قرية يركا انقلاب سيارة اسعاف شرطة قسائم بناء جبل طرعان المعارضة تمويل توزيع مجلس عماد امين دحلة اصاباتمتفاوتةالعيساويةمواجهاتنشأت ملحم بحث مثلث احدى مدن تمشيط انتشار قوات كبيرة المسجد الاقصى امطار الخير المصلون يصلون صلاة تساقط الخير اصاباتانفجارانبوبةكفرمندا بيت شرطة اطفاء انقاذ قرية صور وفيديو :مصرع شابين من ابو سنان واصابة اخرين في حادث مروع في جنينادارة فريق ابناء اللد تشجيع الجمهور تحقيق الارتقاء الى مصاف الدرجة العليا حادث طرق انقلاب سيارة يافة الناصرة مجدال هعيمك تخليص سائق شرطة اسعاف اصابة متوسطة رونين بلوت رئيس بلدية نتسيرت عيليت انتخابات افرزت نتائج بث مباشر مباشر الدوري الانجليزي مباشر الدوري الانجليزي بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين الناصرة مواجهات تنظر تمديد اعتقال مواجهات الناصرة ايمن عودة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com