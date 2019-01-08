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صور - استنفار في مكة لمواجهة زحف جيوش صراصير الليل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



هاجمت حشود جرارة من صراصير الليل أو الجداجد ساحات الحرم المكي، مما اضطر السلطات في أمانة مكة للاستنفار ونشر فرق متخصصة لمكافحتها.



وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر صراصير الليل في ساحات الحرم المكي بأعداد هائلة.


وذكرت أمانة مكة، أن أمين العاصمة المقدسة محمد القويحص، وجه فرق الإصحاح البيئي "للعمل على مكافحة الحشرات المنتشرة في الحرم على مدار الساعة وفي جميع أنحاء مكة، حتى يتم التخلص منها والقضاء عليها نهائيا".




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