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طمرة - هدم عزبة في منطقة السهل بحجة البناء غير المرخص



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تم صباح اليوم الثلثااء في منطثة السهل بمدينة طمرة هدم عزبة لعود ملكيتها لمواطن من سكان مدينة طمرة.


وداهمت الشرطة في ساعات الصباح الباكر المكان وعملت الجرافة على هدم العزبة وتسويتها بالارض وذلك بحجة البناء بدون ترخيص.

وعبر الاهالي واصحاب العزية عن غضهم الشديد ازاء ما حصل معتبرين العزبة لهدف زراعي في الارض التي تعود ملكيتها لهم .




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