طمرة, -, هدم, عزبة, في, منطقة, السهل, بحجة, البناء, غير, المرخص,

وداهمت الشرطة في ساعات الصباح الباكر المكان وعملت الجرافة على هدم العزبة وتسويتها بالارض وذلك بحجة البناء بدون ترخيص.وعبر الاهالي واصحاب العزية عن غضهم الشديد ازاء ما حصل معتبرين العزبة لهدف زراعي في الارض التي تعود ملكيتها لهم .

تم صباح اليوم الثلثااء في منطثة السهل بمدينة طمرة هدم عزبة لعود ملكيتها لمواطن من سكان مدينة طمرة.

تابعونــا

بدعوة رسمية.. غاباي زار أبوظبي سراً والتقى مسؤولين إماراتيين 2019-01-08 | 08:28:50 كشفت القناة العبرية العاشرة، مساء الاثنين، أن آفي غاباي زعيم حزب العمل...

صور وفيديو - استمرار تساقط الثلوج على جبل الشيخ واغلاقه 2019-01-08 | 08:23:06 تواصل تساقط الثلوج على جبل الشيخ والقرى العربية في هضبة الجولان ، صباح اليوم...

الطقس: زخات ثلوج فوق 900 متراً مساء اليوم وصباح غد 2019-01-08 | 06:23:27 اليوم الثلاثاء، تكون الأجواء خلال النصف الأول من النهار باردة إلى باردة جدًا...

شاكيد تجتمع مع أبناء عائلات المشتبهين بالضلوع بالإرهاب اليهودي 2019-01-07 | 23:53:13 اجتمعت وزيرة العدل ايليت شاكيد اليوم مع أبناء عائلات الشبان المشبوهين بالضلوع في...

اصابات في حريق بناية سكنية في تل ابيب 2019-01-07 | 21:20:16 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:"اصابة ثلاثة اشخاص طلفبين...

المحكمة تستمع لرؤساء الصناديق والقرار حول الاستئناف على نتائج الانتخابات في طمرة خلال الايام القريبة 2019-01-07 | 21:07:36 اقيمت عصر اليوم الاثنين جلسة المحكمة حول الاستئناف الذي تقدم به مرشح الرئاسة موسى...

نتنياهو: أطالب بمواجهة علنية مع شهود الملك بملفات التحقيق ضدي 2019-01-07 | 21:03:04 طالب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسماح له بإجراء مواجهة بينه وبين...

ضبط أسلحة غير قانونية في منطقة النقب 2019-01-07 | 19:20:11 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:"خلال نشاط مبادر به...

تمديد أمر حظر النشر في قضية مقتل المرحومة يارا ايوب في قرية الجش 2019-01-07 | 17:30:25 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:مع بدء التحقيق في...