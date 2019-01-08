ميسون, أبو, أسعد, تتخطّى, الحدود, بـ”جامبسوت”, كاشف, وبلون, الجلد,

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي صورة مثيرة للجدل للممثلة ميسون أبو أسعد. واعتبر هؤلاء أنها تخطت كل الحدود بملابسها.

فقد اختارت “جامبسوت” مكشوفاً عند الصدر وضيقاً ومصنوعاً من قماش دانتيل مع بطانة بلون الجلد. وهو ما أثار في وجهها موجة من الانتقادات القاسية.ومما كتب المتابعون: “شو هالقرف؟” و”إنت ممثلة حلوة وإلك اسمك شو هاللبس المقرف؟” و”عيب عليكي هيدا تلبسي بغرفة النوم احترمي حالك وانشهري بفنك” و”شي مقرف” و”كتير نزلتي بمستواك” و”كنا نحترمك” و”عنجد يلي استحو ماتو”.ويشار إلى أن ميسون هي الشقيقة الصغرى للممثلةالسورية لورا أبو أسعد. وقد تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق وبدأت بالظهور في العام 2009.وعملت في مجالي التمثيل ودبلجة المسلسلات تركية حازت شهرة كبيرة في العالم العربيمثل شخصية نرمين في “دموع الورد”ورفيف في “سنوات الضياع”وندى في مسلسل “نور”.