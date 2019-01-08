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إصابة كروس في الفخذ تزيد أوجاع ريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال ريال مدريد بطل أوروبا الاثنين، إن لاعب الوسط توني كروس يعاني من إصابة في الفخذ اليسرى، وذكرت تقارير لوسائل إعلام إسبانية أنه سيغيب لثلاثة أسابيع.



وأصيب الدولي الألماني خلال هزيمة ريال مدريد 2-صفر على أرضه أمام ريال سوسيداد ليتراجع فريقه للمركز الخامس في دوري الدرجة الأولى الإسباني متأخرا بعشر نقاط عن برشلونة المتصدر.


وقال ريال مدريد في بيان "تم تشخيص حالة كروس على أنها تمزق من الدرجة الثانية".


وسيغيب كروس عن مواجهة دور الستة عشر في كأس ملك إسبانيا أمام ليجانيس إضافة إلى مباريات في الدوري أمام ريال بيتيس وأشبيلية وإسبانيول.


ويفتقد ريال مدريد، الذي أطلقت جماهيره صفارات استهجان على ملعب برنابيو، بالفعل جهود غاريث بيل وماركوس يورينتي وماركواسينسيو وماريانو دياز للإصابة.




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