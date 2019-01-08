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9 تغييرات على تطبيق "واتس آب" خلال 2019



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شهد عام 2018، ظهور العديد من الميزات الجديدة لتطبيق واتس آب، التي جعلت من خدمة الرسائل النصية أكثر سهولة ومتعة، ومع ذلك، لا تزال بعض الميزات موضحة على الإنترنت وتخضع لاختبارات في الإصدارات التجريبية على منصات iOS وAndroid لذلك، في 2019، إليك الميزات الجديدة التي قد يحصل عليها واتس آب كما يلى:



- ميزة الرسائل الصوتية المتتالية: يمكنك سماع الرسائل الصوتية بشكل مستمر وراء بعضها البعض.


- ميزة البحث عن الملصقات داخل واتس آب بسهولة.


- الوضع الصامت، والذى يتيح إبقاء الدردشات المحفوظة فى الأرشيف عند وصول رسائل جديدة


- ميزة جديدة تسمح باستعادة كلمات مرور للحسابات بسهولة.


-الوضع المظلم: يغير مظهر واجهة المستخدم بالكامل.


- مشاركة معلومات الاتصال عبر QR: أسهل طريقة وآمنة لمشاركة معلوماتك.


- مشاركة ملفات متعددة، وذلك لعدة جهات اتصال فى وقت واحد.


- عرض مقاطع الفيديو مباشرةً فى الإشعارات بدلاً من فتح التطبيق.


-ترتيب جهات الاتصال: يتم ترتيب جهات الاتصال استنادًا إلى عدد مرات الدردشة.




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