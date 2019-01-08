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فيديو - تدفق المياه في شلال البانياس صباح اليوم الثلاثاء



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فيديو - تدفق المياه في شلال البانياس صباح اليوم الثلاثاء




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