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تراكم الثلوج على ارتفاع 70 سنتيمتر بالقسم السفلي بجبل الشيخ
2019-01-08 08:30:29
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تراكم الثلوج على ارتفاع 70 سنتيمتر بالقسم السفلي بجبل الشيخ
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