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تراكم الثلوج على ارتفاع 70 سنتيمتر بالقسم السفلي بجبل الشيخ



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تراكم الثلوج على ارتفاع 70 سنتيمتر بالقسم السفلي بجبل الشيخ




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