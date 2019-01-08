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بدعوة رسمية.. غاباي زار أبوظبي سراً والتقى مسؤولين إماراتيين



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



كشفت القناة العبرية العاشرة، مساء الاثنين، أن آفي غاباي زعيم حزب العمل الإسرائيلي زار أبوظبي سراً في ديسمبر/ كانون الأول 2018، والتقى مسؤولين إماراتيين.



ووفقاً للقناة، فإن غاباي وصل أبوظبي في الثاني من الشهر الماضي، عبر رحلة جوية من العاصمة الأردنية إلى جانب شخصية أخرى من حزب العمل.


وأوضحت أن اللقاء عقد بوساطة رجل أعمال مغربي قريب من كبار المسؤولين الإماراتيين، مشيرةً إلى أن غاباي حصل على دعوتين رسميتين لزيارة الإمارات.




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