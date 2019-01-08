بدعوة, رسمية.., غاباي, زار, أبوظبي, سراً, والتقى, مسؤولين, إماراتيين,

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تم صباح اليوم الثلثااء في منطثة السهل بمدينة طمرة هدم عزبة لعود ملكيتها لمواطن من...
تواصل تساقط الثلوج على جبل الشيخ والقرى العربية في هضبة الجولان ، صباح اليوم...
اليوم الثلاثاء، تكون الأجواء خلال النصف الأول من النهار باردة إلى باردة جدًا...
اجتمعت وزيرة العدل ايليت شاكيد اليوم مع أبناء عائلات الشبان المشبوهين بالضلوع في...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:"اصابة ثلاثة اشخاص طلفبين...
اقيمت عصر اليوم الاثنين جلسة المحكمة حول الاستئناف الذي تقدم به مرشح الرئاسة موسى...
طالب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسماح له بإجراء مواجهة بينه وبين...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:"خلال نشاط مبادر به...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:مع بدء التحقيق في...
جاء بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:في اطار مكافحة شرطة...