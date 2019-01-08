صور وفيديو - استمرار تساقط الثلوج على جبل الشيخ واغلاقه

وتتوقع دائرة الأرصاد الجوية استمرار تساقط الثلوج لغاية يوم غد الأربعاء، وقد وصل ارتفاع الثلج في القسم السفلي من جبل الشيخ إلى 70 سم.وأغلقت إدارة جبل الشيخ في هضبة الجولان ، المنتجع أمام الزائرين صباح اليوم، وأعلنت بأنه سيكون مغلقا حتى إشعار آخر بسبب أحوال الطقس العاصفة وموجة البرد القارس.

تواصل تساقط الثلوج على جبل الشيخ والقرى العربية في هضبة الجولان ، صباح اليوم الثلاثاء .

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