صور وفيديو - استمرار تساقط الثلوج على جبل الشيخ واغلاقه

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تم صباح اليوم الثلثااء في منطثة السهل بمدينة طمرة هدم عزبة لعود ملكيتها لمواطن من...
كشفت القناة العبرية العاشرة، مساء الاثنين، أن آفي غاباي زعيم حزب العمل...
اليوم الثلاثاء، تكون الأجواء خلال النصف الأول من النهار باردة إلى باردة جدًا...
اجتمعت وزيرة العدل ايليت شاكيد اليوم مع أبناء عائلات الشبان المشبوهين بالضلوع في...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:"اصابة ثلاثة اشخاص طلفبين...
اقيمت عصر اليوم الاثنين جلسة المحكمة حول الاستئناف الذي تقدم به مرشح الرئاسة موسى...
طالب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسماح له بإجراء مواجهة بينه وبين...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:"خلال نشاط مبادر به...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:مع بدء التحقيق في...
جاء بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:في اطار مكافحة شرطة...