الطقس:, زخات, ثلوج, فوق, 900, متراً, مساء, اليوم, وصباح, غد,

اليوم الثلاثاء، تكون الأجواء خلال النصف الأول من النهار باردة إلى باردة جدًا وغائمة جزئيًا، وتهب رياح جنوبية غربية نشطة مرفقة بهبات قوية.

وتتأثر المنطقة تدريجياً في ساعات بعد الظهر حتى المساء بمنخفض جوي جديد، يتمركز شمال جزيرة قبرص، ويتحرك باتجاه شمال الأراضي السورية.ويُتوقع في ساعات بعد الظهيرة والعصر بدء تساقط الأمطار في المنطقة الشمالية، مصحوبة بعواصف رعدية وبَرَد، فيما تهب رياح شديدة بسرعة هبات قد تصل إلى حدود 80 كم/ ساعة من جديد على مختلف المناطق.ومع تحرك المنخفض الجوي إلى شمال الأراضي السورية مساء الثلاثاء وفي ساعات الليل، ينتشر تساقط الأمطار إلى المنطقتين الوسطى والجنوبية، يتخللها زخات غزيرة وبَرَد وعواصف رعدية.ومع تعمق الهواء القطبي شديد البرودة باتجاه البلاد في ساعات الليل، تتحول الهطولات المطرية إلى تساقط ثلوج فوق أعالي القمم خاصة التي تزيد على 900-950 م فوق سطح البحر، وقد تحدث تراكمات محدودة فوق قمم محافظة الخليل المرتفعة.ويتواصل تساقط الأمطار على فترات فجر وصباح الأربعاء ويتركز في الوسط وأجزاء من الجنوب، وتسقط زخات ثلجية على قمم الجبال العالية خاصة الجنوبية، ويتواصل هبوب الرياح النشطة، وتسود أجواء شديدة البرودة.ويضعف تأثير المنخفض الجوي عن البلاد تدريجيًا مع ساعات العصر والمساء، ويحدث الصقيع وربما الانجماد في ساعات الليل في العديد من المناطق.