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مساعد خامنئي يكشف عن محاولة أمريكية لإجراء محادثات مع إيران



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن علي شمخاني المساعد المقرب من الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، قوله إن مسؤولين أمريكيين تواصلوا معه خلال زيارة قام بها الشهر الماضي لأفغانستان طلبا لإجراء محادثات مع طهران.



وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن مندوبين أمريكيين اثنين التقيا معه خلال زيارته الأخيرة إلى أفغانستان وأخبراه بأن أمريكا ترغب في التفاوض مع إيران، بحسب الوكالة.


وكان في كابول الشهر الماضي لإجراء محادثات مع طالبان "للمساعدة في كبح المشاكل الأمنية في أفغانستان". وقال إن حكومة كابول كانت على علم بمحادثاته مع طالبان.


وتتهم واشنطن إيران بمحاولة مذ نفوذها في غرب أفغانستان بتوفير تدريب عسكري وتمويل وأسلحة لطالبان وهي مزاعم تنفيها طهران.


وقطع شمخاني بأن إيران لم ترسل أي إشارات أو رسائل للتفاوض مع الجانب الأمریکي قائلا إن "الأمریکیین أثبتوا أنهم لیسوا محل الثقة ویؤکد تاریخ المفاوضات هذا الأمر والیوم الأمریکیون هم الذین یعلنون عن الاستعداد للتفاوض ولیس إيران".




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