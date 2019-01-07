شاكيد, تجتمع, مع, أبناء, عائلات, المشتبهين, بالضلوع, بالإرهاب, اليهودي,

اجتمعت وزيرة العدل ايليت شاكيد اليوم مع أبناء عائلات الشبان المشبوهين بالضلوع في قتل الفلسطينية عائشة الرابي برشق سيارتها بالحجارة في السامرة قبل حوالي ثلاثة اشهر. وقد جرى اعتقال هؤلاء الأسبوع الفائت.

واعلن جهاز الامن العام الشاباك في بيان أصدره أمس ان هؤلاء اعتقلوا بشبهة القاء الحجارة على سيارة فلسطينية في ال 12 من أكتوبر العام الفائت بالقرب من مستوطنة ريحيليم في السامرة مما أدى الى مقتل السيدة عائشة الرابي من سكان بديا وهي ام ل 9 أطفال. وينسب الى هؤلاء القاصرين ممارسة جرائم إرهابية خطرة منها القتل العمد.وجاء في بيان الشاباك ان المشبوهين يدرسون معا في معهد ديني يهودي قرب ريحيليم.ولم يشر بيان الشاباك الى عدد الموقوفين في هذه القضية، مكتفيا بالذكر انه يحظر نشر هوياتهم وتفاصيل عن سير التحقيق.