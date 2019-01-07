اصابات, في, حريق, بناية, سكنية, في, تل, ابيب,

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اجتمعت وزيرة العدل ايليت شاكيد اليوم مع أبناء عائلات الشبان المشبوهين بالضلوع في...
اقيمت عصر اليوم الاثنين جلسة المحكمة حول الاستئناف الذي تقدم به مرشح الرئاسة موسى...
طالب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسماح له بإجراء مواجهة بينه وبين...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:"خلال نشاط مبادر به...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:مع بدء التحقيق في...
جاء بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:في اطار مكافحة شرطة...
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمر بوقف...
يشهد سهل البطوف تساقطا للامطار بكميات كبيرة وينظر المزارعون لذلك بقلق شديد وخاصة...
شرع اليوم في تقديم علاج الاسنان مجانا للاطفال والصبية حتى سن ال18 وكان هذا العبلاج...
أقرّت اللجنة المشتركة للجنتي القانون والكنيست اليوم (الاثنين) في جلسة خاصة تعديل...