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اصابات في حريق بناية سكنية في تل ابيب



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:"اصابة ثلاثة اشخاص طلفبين ووالدتهما اثر استنشاق الدخان جراء حريق شب في شقه سكنيه بمدينة تل ابيب.


طواقم الاطفاء والانقاذ عملت على تخليص المصابين واخماد الحريق في الشقه السكنيه ومنع انتشاره الى باقي الشقق السكنيه الاخرى .يجري تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق




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