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ريال مدريد يوافق على عرض آرسنال



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قرر آرسنال، دخول سباق التعاقد مع الكولومبي خاميس رودريجيز، نجم بايرن ميونخ الألماني، المعار من ريال مدريد الإسباني، حتى نهاية الموسم الحالي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية اليوم الإثنين، فإن آرسنال تقدم بعرض يبلغ 70 مليون يورو للنادي الملكي، من أجل الظفر بتوقيع الدولي الكولومبي الصيف المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى موافقة ريال مدريد على عرض النادي اللندني، رغم امتلاك بايرن ميونخ أحقية شرائه قبل نهاية الموسم مقابل 42 مليون يورو.
ويملك النادي البافاري بندًا في عقده مع خاميس، المعار إليه لمدة موسمين، يسمح له بإمكانية التعاقد معه بعقد دائم.
ورغم ذلك، لا يخطط خاميس رودريجيز، للبقاء داخل ملعب أليانز أرينا، لعدم رضاه عن وضعه، منذ وصول المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش إلى بايرن ميونخ.
ريال مدريد يوافق على عرض آرسنال




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