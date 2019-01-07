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الفنانة الفلسطينية وفاء النجيلي تطلق أغنية "عصفور" من غزة



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اطلقت الفنانة الفلسطينية وفاء النجيلي أغنيتها الجديدة "عصفور" من انتاج المنتج الإيرلندي جوهنو بالشراكة مع الفنان أيمن مغامس، الذي ترجم الأغنية لتكون النسخة العربية من أغنية (Black Bird) لفرقة "البيتلز" الشهيرة، وقدمت في العام 1968، وسجلها في أحد استوديوهات القطاع، وساهم في إنتاج الفيديو، الذي أخذ من بحر غزة رمزاً للحرية والتحرر.

 
وقال جوهنو: اخترنا تصوير هذا الفيديو في البحر لإظهار جانب مختلف من غزة، وإظهار أكبر رمز للتفاؤل، وكأننا نقدم عبره فرصة للحرية أيضاً.. قبل مجيئي إلى غزة، شاهدت فيلماً رائعاً بعنوان "نادي غزة للغطس"، واستوحيت فكرة تصوير أغنية عصفور" في بحرها منه.
 
وأضاف: الأغنية عبارة عن رسالة أمل وسلام..شبان وشابات غزة كما جل أهلها وسكانها يعيشون في أسوأ الظروف بالعالم، ومع ذلك فإنهم يصنعون فنًا عظيمًا، ويحافظونعلى إنسانيتهم، مستوحياً من أغنية "البيتلز"، تلك العبارة المغنّاة "في الظلام الحالك، لا تزال هناك أغنية".
 
وأشار الفنان الإيرلندي الشهير بتضامنه مع فلسطين قضية وشعباً، أن هناك مشاريع موسيقية قادمة مع فنانين شباب من غزة يستحقون كما فريق أغنية "عصفور"، اهتمام العالم بهم وبإبداعاتهم، كاشفاً أن هذه الأغنية تأتي كجزء من مشروع موسيقي متكامل في فلسطين يعكف على إنجازه، فقد سبق أن قام بتوزيع أغنية "في محل" للفنانة الفلسطينية الشابة لينا صليبي من بيت لحم.
 
وختم: لدينا حلم بإنتاج ألبوم كامل من هذه الأغاني التي أنجزت والتي سيتم العمل على إنجازهالهؤلاء الفنانين الشباب المدهشين، ولهذه الأرض الرائعة، فلسطين.
 
بدورها أشارت الفنانة الفلسطينية وفاء النجيلي إلى أن أهمية أغنية "عصفور" تكمن في كونها ستنقلها إلى العالمية، بعد أن قدمت عديد الأغنيات والتجارب الفنية في قطاع غزة، علاوة على كونها من المرّات القليلة التي تغني فيها بالعربية هي التي اعتادت على الغناء الكلاسيكي بالإنجليزية.
 
وشددت النجيلي على الاستفادة الكبيرة التي تحققت عبر العمل مع منتج عالمي كجون، لما يتمتع به من خبرة موسيقية وفنية كبيرة على المستوى العالمي، ولكون أن تنفيذ العمل كان عبر اللقاء المباشر، الذي تخللته عديد التدريبات في مجالات عدة ذات علاقة بالموسيقى والغناء، قبل الخروج بأغنية "عصفور".




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