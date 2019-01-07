المحكمة, تستمع, لرؤساء, الصناديق, والقرار, حول, الاستئناف, على, نتائج, الانتخابات, في, طمرة, خلال, الايام, القريبة,

اقيمت عصر اليوم الاثنين جلسة المحكمة حول الاستئناف الذي تقدم به مرشح الرئاسة موسى ابورومي بشأن نتائج الانتخابات في مدينة طمرة , حيث استمعت المحكمة لرؤساء الصناديق لفحص افاداتهم.

يشار الى أن المحكمة في الجلسة السابقة قررت تأجيل القرار حتى الاستماع لافادة رؤساء الصناديق اليوم , وبعد الاستماع قررت المحكمة اصدار القرار في الايام القريبة .يشار الى أن مرشح الرئاسة لبلدية طمرة موسى ابو رومي ممثلاً بالمحامي عماد دكور قدم استئناف للمحكمة على نتائج الانتخابات التي انتهت بفوز د.سهيل ذياب بفارق 202 صوت.