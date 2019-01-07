نتنياهو:, أطالب, بمواجهة, علنية, مع, شهود, الملك, بملفات, التحقيق, ضدي,

طالب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسماح له بإجراء مواجهة بينه وبين شهود الحق العام، الذين ادلوا بافادات ضده خلال التحقيقات الجارية في الملفات العالقة بحقه.

وخلال ادلائه ببيان خاص مساء اليوم وصف بالدراماتيكي، قال نتنياهو انه طلب خلال التحقيق معه مرارا وتكرارا ان تتم مواجهة من هذا القبيل، الا ان مطالبه رفضت على التو.وعاد رئيس الوزراء وقال ان التحقيق الجاري ضده منحاز وان المطالبة بان يتم استدعائه الى جلسة استماع قبل الانتخابات غير منصفة، باعتبار انه لا يمكن استكمال هذا الاجراء قبل الانتخابات. وأوضح السيد نتنياهو مع ذلك ان هذا الموقف ليس بمثابة هجوم على الجهاز القضائي في الدولة بل موقف مشروع. وأشاد نتنياهو بالجهاز القضائي مؤكدا انه من أسس الديموقراطية في إسرائيل.