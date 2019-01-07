ضبط, أسلحة, غير, قانونية, في, منطقة, النقب,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:"خلال نشاط مبادر به للشرطة خلال الأيام الماضية الذي قام به افراد من حرس الحدود في المنطقة الجنوبية ، بالتعاون مع شرطيين من مديرية النقب في لواء الجنوب ووحدة الكلاب البوليسية، تم ضبط ثلاثة قطع سلاح وذخيرة ،

غير قانونية وذخيرة كالتالي:▪اثناء إجراء تفتيش للشرطة في تل السبع ، عُثر على سلاح اوتوماتيتكي من نوع كارل جوستاف - "كارلو" في باحة منزل.اليوم ، تم ضبط المشتبه بارتكاب المخالفات ، وهو من سكان تل السبع ، في العشرين من عمره فتم توقيفه على ذمة التحقيق.▪اثناء تفتيش للشرطة في التجمع السكني البدوي تل عراد، تم العثور على سلاح اوتوماتيكي من m16 ، غير قانوني.التحقيق في القضية مستمر.▪وفي عملية تفتيش قامت بها الشرطة يوم أمس داخل كراج في منطقة أبو كف (تل السبع) ، تم ضبط سلاح من نوع كارل-جوستاف- كارلو ، ومشط ذخيرة وذخيرة.تم القاء القبض على مواطن من البلدة الذي يبلغ من العمر 25 عامًا .يستمد هذا النشاط من سلسلة أنشطة لتطبيق القانون، التي تقوم بها الشرطة في المجتمع البدوي، بشكل روتيني، من أجل ضمان أمن المواطنين الممتثلين للقانون.