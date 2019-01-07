ضبط, أسلحة, غير, قانونية, في, منطقة, النقب,

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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:مع بدء التحقيق في...
جاء بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:في اطار مكافحة شرطة...
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمر بوقف...
يشهد سهل البطوف تساقطا للامطار بكميات كبيرة وينظر المزارعون لذلك بقلق شديد وخاصة...
شرع اليوم في تقديم علاج الاسنان مجانا للاطفال والصبية حتى سن ال18 وكان هذا العبلاج...
أقرّت اللجنة المشتركة للجنتي القانون والكنيست اليوم (الاثنين) في جلسة خاصة تعديل...
دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الاثنين، الحكومة...
اعتقلت الشرطة فجر اليوم الاثنين 18 شخصا من بلدة كفرمندا بشبهة الضلوع في ارتكاب...
قدمت النيابة العامة لواء الجنوب الى محكمة الصلح في بئر السبع اليوم الاثنين لائحة...
اسفر حادث طرق مروع بين عدد من السيارات علىش ارع عرابة ديرحنا ظهر اليوم الاثنين عن...