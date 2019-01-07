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مواجهات عنيفة عقب اقتحام البيرة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



افادت مصادر اعلامية فلسطينية :"لليوم الثاني على التوالي، تقتحم قوات الاحتلال وسط مدينة البيرة، وتمركزت عند مسجد العين، وأغلقت عدداً من الشوارع، ومنعت تحرك المركبات، وسط مواجهات عنيفة بين جيش الاحتلال والشبان.


واقتحمت القوات  مدينة البيرة، وداهمت محال تجارية ومنازل، للاستيلاء على تسجيلات كاميرات المراقبة، كما أطلقت قنابل الغاز والصوت والرصاص المعدني المغلف بالمطاط نحو الشبان والفتية، الذي واجهوا قوات الاحتلال بالحجارة.

وطارد الشبان القوات في أكثر من مكان في البيرة، في حين أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام بكثافة نحو منازل المواطنين القريبة، وحتى الصحفيين والأطقم الطبية التي تواجدت في مكان المواجهات.

واقتحمت قوات الاحتلال مقر مركز الفن الشعبي، واعتلى الجنود سطح المركز لإطلاق النار على الشبان، وألقى الجنود قنابل الصوت داخل المقر، حيث يقوم موظفو المركز وأعضاء فرق الدبكة من الأطفال بتدريبات للدبكة الشعبية الفلسطينية، وحاصرت 6 جيبات عسكرية المركز، وأغلقت مدخله الرئيسي.

وجراء منع جنود الاحتلال المركبات من الاقتراب من المكان، فإن أهالي الأطفال لم يستطيعوا الوصول إلى المركز، قامت سيارات إسعاف بإخراج الأطفال من داخل المركز المحاصر، لإيصالهم إلى ذويهم.
مواجهات عنيفة عقب اقتحام البيرة




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