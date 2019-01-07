مواجهات, عنيفة, عقب, اقتحام, البيرة,

كلمات متعلقةمواجهات, عنيفة, عقب, اقتحام, البيرة,
افادت مصادر اعلامية فلسطينية:اغارت الطائرات الحربية على نقطة للضبط الميداني...
بدأت، اليوم الاحد، احتفالات الطوائف الطوائف المسيحية، التي تسير حسب التقويم...
وصل موكب حارس الأراضي المقدسة فرانشيسكو باتون، اليوم السبت، إلى بيت لحم قادما من...
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "ابو مازن" أن القضية الفلسطينية تمر بصعوبات...
رفضت الحكومة الأمريكية طلب إسرائيل، بالتحقيق مع وزير الخارجية الامريكي السابق...
جاء بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:وقع حادث طرق على الطريق...
اجرت شرطة المرور الفلسطينية استطلاعا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي...
أعلن مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة الفلسطينية د. ياسر بوزية عن إصابة 100...
للمرة الأولى خلال شهر ونصف، أطلق صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل، مساء الجمعة، وسقط...
بلغت حصيلة ضحايا انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ بدء المسيرات...