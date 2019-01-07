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تمديد أمر حظر النشر في قضية مقتل المرحومة يارا ايوب في قرية الجش



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:مع بدء التحقيق في قضية مقتل الشابة يارا ايوب من الجش - في ملف 522371/18 اصدرت محكمة الصلح في الناصرة أمر حظر نشر في القضية.

خلال الجلسة التي عقدت اليوم في محكمة الصلح في الناصرة تم تمديد أمر حظر النشر الذي يحظر نشر اي معلومة من حيثيات القضية بما فيها اي معلومة قد تكشف هوية الجناة.

امر حظر النشر ساري المفعول لمدة 7 يوم اضافية حتى يوم 13/1/2019

 

تمديد أمر حظر النشر في قضية مقتل المرحومة يارا ايوب في قرية الجش




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