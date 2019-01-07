تمديد, أمر, حظر, النشر, في, قضية, مقتل, المرحومة, يارا, ايوب, في, قرية, الجش,

خلال الجلسة التي عقدت اليوم في محكمة الصلح في الناصرة تم تمديد أمر حظر النشر الذي يحظر نشر اي معلومة من حيثيات القضية بما فيها اي معلومة قد تكشف هوية الجناة.
امر حظر النشر ساري المفعول لمدة 7 يوم اضافية حتى يوم 13/1/2019
خلال الجلسة التي عقدت اليوم في محكمة الصلح في الناصرة تم تمديد أمر حظر النشر الذي يحظر نشر اي معلومة من حيثيات القضية بما فيها اي معلومة قد تكشف هوية الجناة.
امر حظر النشر ساري المفعول لمدة 7 يوم اضافية حتى يوم 13/1/2019
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