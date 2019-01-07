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اللد: الشرطة تضبط بنادق كارلو بدائية الصنع اثناء تفتيش في فناء منزل



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جاء بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:في اطار مكافحة شرطة اسرائيل بهدف الحد من ظاهرة الاسلحة غير القانونية في المجتمع العربي، قام يوم امس شرطيون سريون وافراد من حرس الحدود بمساعدة كلب شرطة، بنشاط ميداني لتفتيش في أحد الأحياء في مدينة اللد.

أثناء التفتيش، تم ضبط قطعتي سلاح اوتومتيكيتين بدائيتي الصنع من نوع كارلو وذخيرة ، تم إخباؤهم في فناء المنزل.

تم توقيف مشتبه، البالغ من العمر 24 عامًا من اللد على ذمة التحقيق، واحيل الى محكمة الصلح في ريشون لتسيون حيث قبلت المحكمة طلب الشرطة وقامت بتمديد توقيف المشتبه لمدة ثلاثة أيام إضافية على ذمة التحقيف.

التحقيق في القضية مستمر.

 





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