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مزاعو البطوف قلقون على محاصيلهم الزراعية في حال استمرار تساقط الامطار بغزارة وسط برودة الجو



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



يشهد سهل البطوف تساقطا للامطار بكميات كبيرة  وينظر المزارعون لذلك بقلق شديد وخاصة يسبب غرق مزروعاتهم الشتوية فقد هطلت الامطار بغزارة على سهل البطوف بكمية قدرت حتى الان ب 350 ملم وفي حال وصلت الى 400 متواصله فانها تصل لنقطة الخطر على المحاصيل .



وفي حديث للصنارة نت مع المزارع  علي عنتر نصار من عرابة قال  :" نحن قلقون جدا من استمرار هطول الامطار حيث تشهد اراضي قسم منها غمرتها المياه والخوف ان تغمر باقي الاراضي التي زرعت بالقمح وغيره من المزروعات الشتوية وما يقلقنا اكثر المياه التي تتدفق لسهل البطوف من القرى المجاورة بكميات كبيرة والتي ستغمر قسما من الاراضي ".

واضاف :" نحن الان في حالة ترقب اذا استمر هطول الامطار فان كمية الامطار ستصل الى 500 ملم اما اذا كانت الامطار تتساقط بشكل متقطع فلا خوف على سهل البطوف لان ارضه حمراء تستوعب مياه كثيرة وتبشرنا بالخير وموسم وفير ان شاء الله".


واضاف :"  على السلطات المحلية العمل لخلق الية خاصة لتصريف المياه وهذه مشكلة نعاني منها منذ سنوات ,وقد هطلت امطار تقدر ب 350 ملم خلال فترة قصيرة تعادل المعدل من السنة الماضية  ,علما بان معدل هطول الامطار السنوي العادي 600 ملم ,لا يوجد اضرار كبيرة والقلق من استمرار هطول الامطار".




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