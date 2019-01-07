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كيت تخرج عن صمتها وتكشف السبب لخلافها مع زوجة هاري



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



في أول خلاف واضح بين سيدتي القصر الملكي ببريطانيا، قالت دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، إن زوجة الأمير هاري ودوقة ساكس، ميغان ماركل، استخدمتها لتسلق السلم الملكي.


وذكر موقع "ذا نيوز" الأمريكي، أن كيت قالت في تصريحات لمجلة أمريكية، إن ماركل استغلتها للوصول للقصر الملكي، مضيفا أن الأخيرة شعرت بالتجاهل والازدراء مؤخرا من كيت.


وأوضح أن كيت أخبرت دوقة ساكس بألا تصدر تعليمات لأعضاء فريقها، قائلة "هذا غير مقبول، هذا فريقي وأنا الذي أتحدث إليهم".


وأشارت التقارير مؤخرا إلى أن الخلافات زادت بين الدوقتين، للدرجة التي دفعت بالأمير هاري وميغان لترك قصر كنسينغتون في لندن، والانتقال إلى قلعة وندسورز، وخلال احتفالات الكريسماس، أمر الملك تشارلز كلتاهما، بأن ينسيا خلافتهما بمجرد الوصول لمكان الاحتفال الذي تم بـ "كنيسة مريم المجدلية".


وكانت الدوقتين ميغان وكيت، تشاجرتا قبل أيام من حفل زفاف الأمير هاري، ودخلتا في جدال حاد بشأن مدى ملاءمة ثوب للأميرة شارلوت البالغة من العمر 3 أعوام، فيما دخلت كيت في نوبة بكاء بسبب تلك الحادثة.




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