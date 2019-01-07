رانيا, يوسف, تستغل, فستانها, ”الفاضح”, في, مسابقة, بين, متابعيها,

استغلت الفنانة المصرية رانيا يوسف، الجدل المثار بسبب إطلالاتها الجريئة، مدشنة مسابقة بين متابعيها بمناسبة وصول عددهم إلى مليون على موقع ”انستقرام”.

واستعانت رانيا بصورة لها ظهرت فيها مرتدية الفستان ” الفاضح ” الذي سبب لها أزمة في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.وعلقت رانيا قائلة: ” قربنا نوصل للمليون، وواحد من المتابعين هيكسب فرصة لحضور يوم تصوير معايا، من خلال اختيار شخص بشكل عشوائي من المليون فولورز تابعونا عشان تعرفوا مين الكسبان، شكرًا على حبكم ودعمكم الدائم ” .بينما المتابعين لم يتفاعلوا مع تفاصيل المسابقة، ساخرين منها، في ظل تعمدها إثارة الجدل بشكل متكرر خلال الفترة الأخيرة.