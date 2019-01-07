تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-07 15:47:29 ابنة ترامب تنشر صورة لحبيبها اللبناني لأول مرة في البيت الابيض |  2019-01-07 16:00:05 نتنياهو يجمّد أموال المنحة القطرية المخصصة لصرف رواتب الموظفين المدنيين في قطاع غزة |  2019-01-07 16:00:32 مزاعو البطوف قلقون على محاصيلهم الزراعية في حال استمرار تساقط الامطار بغزارة وسط برودة الجو |  2019-01-07 14:50:57 ملكة جمال الجزائر 2019 تثير الجدل في مواقع التواصل |  2019-01-07 14:50:44 في مصر.. مواطن يغتصب توأميه ويقتل إحداهن والسبب مريب! |  2019-01-07 14:27:54 البدء بتقديم علاج الاسنان مجانا للاطفال حتى سن ال 18 |  2019-01-07 14:21:25 لجنة الكنيست تناقش بشكل مستعجل قانون المتدربين في المحاماة |  2019-01-07 14:07:59 سوريا ستحقق أسرع نمو اقتصادي في العالم خلال 2019 |  2019-01-07 14:07:26 هيئة مسيرات العودة: اغلاق معبر رفح سينذر بتفجر أوضاع غزة |  2019-01-07 14:06:46 أبو مرزوق: القادم أسوء |  2019-01-07 13:39:45 فيديو وصور - اعتقال 18 شخصا من كفرمندا على خلفية تحقيقات حول نزاهة الانتخابات للسلطة المحلية |  2019-01-07 13:20:52 اتهام رجل من الكسيفة بتعنيف ابنته (17 عاما) وضرب رأسها بالارض وتهديدها بالقتل اذا كشفت اثار الضرب والعنف |  2019-01-07 12:30:25 اصابات منها خطيرة بحادث طرق مروع على شارع عرابة ديرحنا |  2019-01-07 12:37:16 ثلثا الاطفال العرب في البلاد يعيشون تحت خط الفقر |  2019-01-07 12:32:07 وزير الصحة يمنح جائزة تقدير لعناق مواسي والبروفيسور بشارة بشارات |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ملكة جمال الجزائر 2019 تثير الجدل في مواقع التواصل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



توجت خديجة بن حمو من ولاية أدرار جنوب غربي الجزائر بلقب ملكة جمال البلاد لسنة 2019، منتزعة اللقب في مسابقة كانت حامية خاضتها 16 متنافسة.



وقال فيصل حمداد رئيس لجنة تنظيم ملكة جمال الجزائر: "كان لدينا 16 مترشحة، وبدأنا العمل منذ 6 أشهر من أجل اختيار أجمل المتنافسات... أما التصفيات النهائية فقد تم إجراؤها في 21 يوما، تم فيها تدريب المتسابقات من قبل مختصين".


من جهتها قالت الفائزة خديجة بن حمو: "أنا مسرورة جدا لأخذي اللقب وأتمنى أن أكون عند حسن المسؤولية وهدفي هو القيام بأعمال خيرية".


وفي ردها عن معايير اختيارها ملكة للجمال قالت "إنها تعود لثقافتها وابتسامتها وأعمالها الخيرية، وعاداتها وتقاليدها".


وأثارت نتائج الفوز بلقب ملكة جمال الجزائر ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى كثيرون أن الاختيار لم يكن صائبا وأن المتوجة ليست جميلة بالقدر الذي يؤهلها لأن تكون ملكة لجمال الجزائر.



بالمقابل دافع بعض رواد المواقع عن الفائزة خديجة بن حمّو، وأوضحوا أن المسابقة لا تقتصر على معايير الجمال فحسب، وإنما تأخذ باعتبارات أخرى تتعلق بالمستوى الثقافي والجانب الإنساني، إلى جانب توفر الموهبة والذكاء ومدى قدرتها على حل المشاكل.




كلمات متعلقة

ملكة, جمال, الجزائر, 2019, تثير, الجدل, في, مواقع, التواصل,

تابعونــا

رانيا يوسف تستغل فستانها ”الفاضح” في مسابقة بين متابعيها رانيا يوسف تستغل فستانها ”الفاضح” في مسابقة بين متابعيها 2019-01-07 | 16:00:43

استغلت الفنانة المصرية رانيا يوسف، الجدل المثار بسبب إطلالاتها الجريئة، مدشنة...

راغب علامة في أجازة عائلية ممتعة باليونان.. صور راغب علامة في أجازة عائلية ممتعة باليونان.. صور 2019-01-07 | 13:12:58

سافر النجم اللبناني راغب علامة إلى اليونان في أجازة عائلية مع زوجته جيهان،...

النجمة الكردية برواس حسين تحتفل بعيد ميلاد زوجها فوق الثلوج النجمة الكردية برواس حسين تحتفل بعيد ميلاد زوجها فوق الثلوج 2019-01-07 | 12:15:30

اعربت الفنانة الكردية برواس حسين عن عشقها لفصل الشتاء، وقررت الاستمتاع بنزهة...

باسل خياط وزوجته في جلسة تصوير شتوية باسل خياط وزوجته في جلسة تصوير شتوية 2019-01-07 | 09:08:36

خضع النجم السوري باسل خياط لجلسة تصوير جديدة، شاركته فيها زوجته ناهد زيدان، وذلك...

هيفاء وهبي لـ هشام حداد: “ما اثقلك”! هيفاء وهبي لـ هشام حداد: “ما اثقلك”! 2019-01-06 | 20:19:45

تطل النجمة هيفا وهبي في حلقة خاصة واستثنائية مع الاعلامي هشام حداد ستحمل عنوان “La...

حما شيرين يهاجم تامر أمين ويكشف حجم خسارتها في حفل رأس السنة حما شيرين يهاجم تامر أمين ويكشف حجم خسارتها في حفل رأس السنة 2019-01-06 | 09:32:19

هاجم المهندس حسين حبيب، والد المطرب حسام حبيب وحما الفنانة شيرين عبد الوهاب،...

عرض فيلم الإثارة والتشويق 122 في دور العرض بالإمارات والخليج بتكنولوجيا 4D عرض فيلم الإثارة والتشويق 122 في دور العرض بالإمارات والخليج بتكنولوجيا 4D 2019-01-05 | 16:48:19

تستقبل جميع دور العرض السينمائية في الإمارات والخليج فيلم الإثارة والتشويق...

خمنوا كم بلغ سعر فستاني إليسا ونوال الزغبي ليلة رأس السنة ! خمنوا كم بلغ سعر فستاني إليسا ونوال الزغبي ليلة رأس السنة ! 2019-01-04 | 14:52:48

أطلت الفنانة ​إليسا​ ليلة رأس بفستان أسود من تصميم العالمي ​شربل عازار​، أما...

نانسي عجرم تغني وترقص مع بناتها داخل السيارة.. فيديو نانسي عجرم تغني وترقص مع بناتها داخل السيارة.. فيديو 2019-01-04 | 11:47:23

استهلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عام 2019 بنزهة أسرية مبهجة، وحرصت على مشاركة...

معجب يقبّل ميريام فارس بطريقة عفوية..شاهدوا كيف ردت معجب يقبّل ميريام فارس بطريقة عفوية..شاهدوا كيف ردت 2019-01-04 | 09:30:02

تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة اللبنانية...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اعتداء ممرضة مستشفى الناصرة الانجليزي مظاهرة مشاركة مستخدمين اثناء عملها سخنين مكابي تل ابيب مباراة ستاد الدوحة دوري جمهور لقاء الموت للعرب جدار حائط فندق شعارات عنصرية ضد العرباتحاد ابناء سخنين رعنانا لقاء مباراة الدرجة العليا كأس الدولة فريق مصرع حادث تراكتورون صهيب محاجنة فتى قاصر اصابة قريبه فتى اخر انقلاب سرطة ام الفحم اسعاف سيارة نشأت ملحم بحث مثلث احدى مدن تمشيط انتشار قوات كبيرة عيد العنصرة قداس المناولة الاولى 22 فتى فتاة قرية الجش مار رعية مارون المغار احتفال اضاءة شجرة الميلاد انقلاب سائق حيفا سائقة سيارة عامود كهرباء فقدت السيطرة جسر باز طعن اطلاق نار عوا الخليل فلسطيني جندي محمد عل كلاي وفاة ملاكم اسطورة الملاكمة العالم جهاز تنفسي اصابة مستشفى سخنين احتفال مسيرة احد شعانين الطائفة الارثوذوكسية قداس أحد المغار اوامر هدم 4 بيوت مشاركة واسعة قرية مظاهرة حاشدة الكلية الاكاديمية للتربية حيفا تكريم المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت كمال زكي المحامي لقاء ملهم زريقي متطوع كفر كنا لاجئين سوريين شواطئ اليونان
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com