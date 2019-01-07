في, مصر.., مواطن, يغتصب, توأميه, ويقتل, إحداهن, والسبب, مريب!,

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تستعد شركة "سايبك" الصينية، لعرض دراجتين مزودتين بالمساعد الصوتي "أليكسا"، خلال...
أعلن بيان صادر عن القصر الملكي الماليزي، الأحد، أن الملك سلطان محمد الخامس تخلى...
مازالت سفينة الفضاء التي ستنقل البشر إلى كوكب المريخ في المراحل الأولى من عملية...
كما يقال عن اليابان "كوكب اليابان" وعلى ذلك الكوكب صاحب سلسلة مطاعم سوشي اسمه...
يستعد تطبيق التراسل الفوري "واتساب" لإطلاق التحديث الأكثر إثارة للجدل منذ...
حادثة مأساوية شهدتها العاصمة الروسية موسكو، وتمثلت باغتصاب ثم قتل امرأة من قبل...
يقوم مستخدمو هواتف آيفون بإغلاق أجهزتهم وإعادة تشغيلها في بعض الأحيان، لتفادي...
فاجأت شركة أبل الأميركية، الأربعاء، حملة الأسهم برسالة تحذر أن عائداتها في الربع...
حصلت وحدة غوغل التابعة لشركة ألفابت على موافقة الهيئات التنظيمية الأميركية لطرح...
قرر المتقاعد الفرنسي جان جاك سافين، القيام برحلة بحرية عبر المحيط الأطلسي بواسطة...