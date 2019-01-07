كلمات متعلقةغاريث, بيل, والدقيقة, 78.., الكاميرات, التقطت, "الفضيحة",
سيتم الكشف عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2018 اليوم الثلاثاء خلال...
لم يتماسك نجم ريال مدريد وأفضل لاعب في العالم، لوكا مودريتش، نفسه بعد الخسارة...
شهد العام الماضي تألقا لافتا للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه برشلونة، حيث...
لم يخف قائد ريال مدريد الإسباني وقلب الدفاع، سيرجيو راموس، غضبه بعد مباراة فريقه...
سقط ريال مدريد في فخ الخسارة بنتيجة (2-0) أمام ضيفه ريال سوسيداد، مساء اليوم الأحد،...
نجح المنتخب الفلسطيني بخطف نقطة التعادل أمام نظيره السوري، بعد تعادله السلبي، في...
حقق المنتخب الأردني فوزا ثمينا على نظيره الأسترالي بنتيجة 1-0، اليوم، الأحد، في...
يكثف يوفنتوس الإيطالي، مراقبة وضع مدافع برشلونة الإسباني، والذي لم يتوصل حتى...
كشفت تقارير صحفية عن حيلة باريس سان جيرمان، للظفر بخدمات ثنائي أياكس أمستردام،...
كشف تقرير صحفي إيطالي، عن اقتراب يوفنتوس من تجديد عقد نجمه، الأمر الذي قد يمكنه من...