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البدء بتقديم علاج الاسنان مجانا للاطفال حتى سن ال 18



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شرع اليوم في تقديم علاج الاسنان مجانا للاطفال والصبية حتى سن ال18 وكان هذا العبلاج يقدم حتى الان للاطفال حتى سن ال 16 .


وقد صادق المجلس الوزاري امس على اقتراح نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان رفع سن المستحقين لتلقي هذا العلاج الى 18 .


ويشار الى ان هذا العلاج الوقائي والمحافظ المشمول في سلة الخدمات الصحية يقدم للمواطنين بواسطة صناديق المرضى وافيد انه يحق لصناديق المرضى جباية 24 شيكل لدورة علاج واحدة .


كما صادقت الحكومة على دعم ملموس لتكاليف علاج الاسنان للمسنين من سن ال 75 وما فوق 




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