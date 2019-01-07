البدء, بتقديم, علاج, الاسنان, مجانا, للاطفال, حتى, سن, ال, 18,

شرع اليوم في تقديم علاج الاسنان مجانا للاطفال والصبية حتى سن ال18 وكان هذا العبلاج يقدم حتى الان للاطفال حتى سن ال 16 .

وقد صادق المجلس الوزاري امس على اقتراح نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان رفع سن المستحقين لتلقي هذا العلاج الى 18 .ويشار الى ان هذا العلاج الوقائي والمحافظ المشمول في سلة الخدمات الصحية يقدم للمواطنين بواسطة صناديق المرضى وافيد انه يحق لصناديق المرضى جباية 24 شيكل لدورة علاج واحدة .كما صادقت الحكومة على دعم ملموس لتكاليف علاج الاسنان للمسنين من سن ال 75 وما فوق