تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-07 15:47:29 ابنة ترامب تنشر صورة لحبيبها اللبناني لأول مرة في البيت الابيض |  2019-01-07 16:00:05 نتنياهو يجمّد أموال المنحة القطرية المخصصة لصرف رواتب الموظفين المدنيين في قطاع غزة |  2019-01-07 16:00:32 مزاعو البطوف قلقون على محاصيلهم الزراعية في حال استمرار تساقط الامطار بغزارة وسط برودة الجو |  2019-01-07 14:50:57 ملكة جمال الجزائر 2019 تثير الجدل في مواقع التواصل |  2019-01-07 14:50:44 في مصر.. مواطن يغتصب توأميه ويقتل إحداهن والسبب مريب! |  2019-01-07 14:27:54 البدء بتقديم علاج الاسنان مجانا للاطفال حتى سن ال 18 |  2019-01-07 14:21:25 لجنة الكنيست تناقش بشكل مستعجل قانون المتدربين في المحاماة |  2019-01-07 14:07:59 سوريا ستحقق أسرع نمو اقتصادي في العالم خلال 2019 |  2019-01-07 14:07:26 هيئة مسيرات العودة: اغلاق معبر رفح سينذر بتفجر أوضاع غزة |  2019-01-07 14:06:46 أبو مرزوق: القادم أسوء |  2019-01-07 13:39:45 فيديو وصور - اعتقال 18 شخصا من كفرمندا على خلفية تحقيقات حول نزاهة الانتخابات للسلطة المحلية |  2019-01-07 13:20:52 اتهام رجل من الكسيفة بتعنيف ابنته (17 عاما) وضرب رأسها بالارض وتهديدها بالقتل اذا كشفت اثار الضرب والعنف |  2019-01-07 12:30:25 اصابات منها خطيرة بحادث طرق مروع على شارع عرابة ديرحنا |  2019-01-07 12:37:16 ثلثا الاطفال العرب في البلاد يعيشون تحت خط الفقر |  2019-01-07 12:32:07 وزير الصحة يمنح جائزة تقدير لعناق مواسي والبروفيسور بشارة بشارات |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

سوريا ستحقق أسرع نمو اقتصادي في العالم خلال 2019



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



توقعت مجلة “الإيكونومست” البريطانية أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في سوريا 9,9% خلال العام 2019، في مؤشر هو الأعلى عالميا.



وحسب المجلة، فإن قائمة الدول المتوقع تحقيقها أعلى نسب في النمو تضم بنغلادش بواقع (7.9%)، وبوتان (7.4%)، والهند (7.4%)، ورواندا (7.3%)، بينما تضم قائمة الدول “الأكثر فشلا” في النمو كلا من فنزويلا (-5.7%)، واليمن (-4.2%)، وإيران (-3.7)، وغينيا الاستوائية (-2.5) والأرجنتين (-0.8).


وحسب المجلة، فإن حالة سوريا تذكّر بحقيقة أن الأرقام الكبيرة “قد تعكس أدنى نقطة انطلاق”.


وقال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري سامر خليل في تصريح لصحيفة الوطن السورية، إنه لا يوجد أي توقعات دقيقة رسمية حول معدل النمو الاقتصادي في البلاد خلال العام الحالي، وأضاف: “لا يمكن تأكيد صحة أو واقعية هذه الأرقام وخصوصا مع الحالات الانتقالية التي يعيشها الاقتصاد خلال هذه الفترة”.




كلمات متعلقة

سوريا, ستحقق, أسرع, نمو, اقتصادي, في, العالم, خلال, 2019,

تابعونــا

ابنة ترامب تنشر صورة لحبيبها اللبناني لأول مرة في البيت الابيض ابنة ترامب تنشر صورة لحبيبها اللبناني لأول مرة في البيت الابيض 2019-01-07 | 15:47:29

نشرت ابنة الرئيس الأميركي تيفاني ترامب صورة عبر "إنستغرام" في البيت الأبيض، مع...

أبو مرزوق: القادم أسوء أبو مرزوق: القادم أسوء 2019-01-07 | 14:06:46

عقّب عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، اليوم الاثنين، على قرارات...

إسرائيل تجهّز غواصات "دولفين" بأسلحة نووية إسرائيل تجهّز غواصات "دولفين" بأسلحة نووية 2019-01-07 | 00:25:52

تناول الباحث في الشؤون العسكرية والأمنية كايل ميزوكامي في مقالة له في موقع "ذا...

نتنياهو يطلب من أمريكا ضم الجولان السورية نتنياهو يطلب من أمريكا ضم الجولان السورية 2019-01-07 | 00:01:54

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من واشنطن الاعتراف بالسيادة...

فريدمان: صفقة القرن لن تعلن في الأشهر القادمة فريدمان: صفقة القرن لن تعلن في الأشهر القادمة 2019-01-06 | 16:36:21

أعلن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، اليوم الأحد، أن خطة السلام...

ترامب: لم يبق في سورية إلا الرمال والموت ترامب: لم يبق في سورية إلا الرمال والموت 2019-01-05 | 23:09:11

نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، تحليلًا لما اعتبرته أنه رؤية الرئيس دونالد...

رئيس الصين للجيش: استعدوا للحرب رئيس الصين للجيش: استعدوا للحرب 2019-01-05 | 23:07:03

قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلاله اجتماع له مع كبار القادة العسكريين، إن على...

قائد الشرطة الإيرانية: مستعدون لتدريب جبهة المقاومة الفلسطينية قائد الشرطة الإيرانية: مستعدون لتدريب جبهة المقاومة الفلسطينية 2019-01-05 | 21:29:40

أعرب قائد قوات الشرطة الإيرانية حسين اشتري اليوم السبت، عن استعداد الشرطة...

"أبو مازن" يلتقي السيسي في القاهرة "أبو مازن" يلتقي السيسي في القاهرة 2019-01-05 | 16:50:45

اجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت، مع رئيس جمهورية مصر العربية عبد...

فتح تتهم حماس باستدعاء العشرات في غزة فتح تتهم حماس باستدعاء العشرات في غزة 2019-01-05 | 14:00:07

اتهمت حركة فتح الامن الداخلي في قطاع غزة، باستدعاء ٧٦ من الحركة في القطاع. وتواصل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سحنين جمهور غنايم مسعود عضو الكنيست نتانياهو أقصى القدس القائمة المشتركة منعم سمعان . عطا الله فسوطة الشاب معليا جثمان جنازة المرحوم ثانوية عرب الشبلي ام الغنم تخريج احتفال الفوج طلابها ال 22 مدرسة بث مباشرمباشرمشاهدةمتابعةاون لاينبثمباراةماتشبنفيكابايرن ميونخدوري أبطال أوروبامشاهدة بنفيكا مباشر مشاهدة بايرن ميونخ مباشرمشاحريق اطفاء قرية ابطن سيارات قديمة اندلاع النار اخماد تحقيق اضرار جسيمة دون اصاباتطوبا زنغرية ضبط بندقية سلاح البحث مشتبه شاب قرية تفتيش شرطة اعتداء جنسي فتاة قاصر 14 عاما الكرمل اعتقال شاب المحكمة الشرطة انترنت لقاءات حميمةمصرع عامل عربي انهيار حائط ورشة بناء بني براك تل ابيب الجديدة المكر وفاة مصرع كريم جاد سكس متأثرا جراحه حادث طرق مروع شهر رمضان يارا كمال حمادة شفاعمرو تحقق علامة 787 البسيخومتري مدينة نجاح طالبة تتألق منشطات ممنوعة اعتقال مشتبه عقاقير مداهمة بيت قرية دير الأسد شرطة البعينة نجيدات الحركة الاسلامية تظاهرة نصرة الشق الشمالي اخراج عن القانون مدرسة بستان المرج تخرج الفوج الثالث طلابها احتفال الشاملة ثانوية اهالي الحي الغربي مدينة عرابة استياء عارم بسبب برك مياه الصرف الصحي سائق الشاحنة الدامي الفريديس مصرع يافا عائلة حيفا مفرق المحكمة تصريح مدعي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com