سوريا, ستحقق, أسرع, نمو, اقتصادي, في, العالم, خلال, 2019,

توقعت مجلة “الإيكونومست” البريطانية أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في سوريا 9,9% خلال العام 2019، في مؤشر هو الأعلى عالميا.

وحسب المجلة، فإن قائمة الدول المتوقع تحقيقها أعلى نسب في النمو تضم بنغلادش بواقع (7.9%)، وبوتان (7.4%)، والهند (7.4%)، ورواندا (7.3%)، بينما تضم قائمة الدول “الأكثر فشلا” في النمو كلا من فنزويلا (-5.7%)، واليمن (-4.2%)، وإيران (-3.7)، وغينيا الاستوائية (-2.5) والأرجنتين (-0.8).وحسب المجلة، فإن حالة سوريا تذكّر بحقيقة أن الأرقام الكبيرة “قد تعكس أدنى نقطة انطلاق”.وقال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري سامر خليل في تصريح لصحيفة الوطن السورية، إنه لا يوجد أي توقعات دقيقة رسمية حول معدل النمو الاقتصادي في البلاد خلال العام الحالي، وأضاف: “لا يمكن تأكيد صحة أو واقعية هذه الأرقام وخصوصا مع الحالات الانتقالية التي يعيشها الاقتصاد خلال هذه الفترة”.