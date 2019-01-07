سوريا, ستحقق, أسرع, نمو, اقتصادي, في, العالم, خلال, 2019,

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نشرت ابنة الرئيس الأميركي تيفاني ترامب صورة عبر "إنستغرام" في البيت الأبيض، مع...
عقّب عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، اليوم الاثنين، على قرارات...
تناول الباحث في الشؤون العسكرية والأمنية كايل ميزوكامي في مقالة له في موقع "ذا...
طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من واشنطن الاعتراف بالسيادة...
أعلن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، اليوم الأحد، أن خطة السلام...
نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، تحليلًا لما اعتبرته أنه رؤية الرئيس دونالد...
قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلاله اجتماع له مع كبار القادة العسكريين، إن على...
أعرب قائد قوات الشرطة الإيرانية حسين اشتري اليوم السبت، عن استعداد الشرطة...
اجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت، مع رئيس جمهورية مصر العربية عبد...
اتهمت حركة فتح الامن الداخلي في قطاع غزة، باستدعاء ٧٦ من الحركة في القطاع. وتواصل...