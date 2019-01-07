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هيئة مسيرات العودة: اغلاق معبر رفح سينذر بتفجر أوضاع غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الاثنين، الحكومة الفلسطينية وهيئة المعابر إلى التراجع الفوري عن قرارها بسحب الموظفين من معبر رفح البري جنوب قطاع غزة.




وقالت الهيئة في بيان لها:"ان هذه الخطوة ان ادت لإغلاق المعبر تعني بالنسبة لنا في الهيئة العودة لاستعمال كل اشكال الابداعات الشعبية كافة وستنذر بانفجار الأوضاع".




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