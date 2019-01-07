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أبو مرزوق: القادم أسوء



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عقّب عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، اليوم الاثنين، على قرارات السلطة الفلسطينية الاخيرة والتي كان اخرها سحب موظفيها من معبر رفح جنوب قطاع غزة.



وقال أبو مرزوق في تغريدة عبر حسابه على تويتر:" هجوم اعلامي من سلطة المقاطعة عبر تصريحات من عباس بتخوين ٧٠% من ابناء الشعب وان حماس تخطف غزة وتريد فتنه ومذابح، بالاضافة لقطع رواتب غير الموالين من أبناء فتح وما تبعه من هجومهم على مقر تلفزيون فلسطين وقراراتهم بالاحتفال تمهيدا لفوضى وتسليم المعبر".


وأكد أبو مرزوق أن "القادم أسوء" مضيفا أن "غزة صامدة رغم الأذى".




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