فيديو وصور - اعتقال 18 شخصا من كفرمندا على خلفية تحقيقات حول نزاهة الانتخابات للسلطة المحلية

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمر بوقف...
يشهد سهل البطوف تساقطا للامطار بكميات كبيرة وينظر المزارعون لذلك بقلق شديد وخاصة...
شرع اليوم في تقديم علاج الاسنان مجانا للاطفال والصبية حتى سن ال18 وكان هذا العبلاج...
أقرّت اللجنة المشتركة للجنتي القانون والكنيست اليوم (الاثنين) في جلسة خاصة تعديل...
دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الاثنين، الحكومة...
قدمت النيابة العامة لواء الجنوب الى محكمة الصلح في بئر السبع اليوم الاثنين لائحة...
اسفر حادث طرق مروع بين عدد من السيارات علىش ارع عرابة ديرحنا ظهر اليوم الاثنين عن...
يستدل من التقرير السنوي للمجلس الوطني لسلامة الطفل أن2/3 عدد الأطفال العرب في...
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في حادثة قد تكون من القضايا النادرة في مجتمعنا الفلسطيني قام شاب بالاتفاق مع...