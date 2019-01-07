فيديو وصور - اعتقال 18 شخصا من كفرمندا على خلفية تحقيقات حول نزاهة الانتخابات للسلطة المحلية

اعتقلت الشرطة فجر اليوم الاثنين 18 شخصا من بلدة كفرمندا بشبهة الضلوع في ارتكاب مخالفات تتعلق بنزاهة الانتخابات الاخيرة للسلطة المحلية في القرية .

الشرطة بقوات خاصة معززة داهمت القرية فجر اليوم وتم اعتقال 18 شمتبها وتفتيش بيوت ومحلات .واشارت الشرطة انها ستطلب من المحكمة اليوم النظر بتمديد اعتقال 16 مشتبها من بين المعتقلين لاستكمال التحقيق معهم . وجاءنا في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: مع نهاية الانتخابات للسلطة المحلية التي عقدت يوم 30/10/18 تلقت الشرطة شكوى حول شبهة تتعلق بنزاهة الانتخابات للسلطة المحلية في كفر منداصباح هذا اليوم مع الانتقال من المسار السري الى المسار العلني من التحقيق، تم القاء القبض على 18 مشتبه (20- 52 عام) من كفر مندا.هذا والقي التحقيق في هذه القضية على مسؤولية الوحدة المركزية للتحقيق في لواء الشمال.في هذه الاثناء يحال 16 مشتبه الى محكمة الصلح في طبريا.التحقيق في القضية مستمر ومتوقع القاء القبض على مشتبهين اضافيين في القضية.