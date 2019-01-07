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اتهام رجل من الكسيفة بتعنيف ابنته (17 عاما) وضرب رأسها بالارض وتهديدها بالقتل اذا كشفت اثار الضرب والعنف



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق




قدمت النيابة العامة لواء الجنوب الى محكمة الصلح في بئر السبع اليوم الاثنين لائحة اتهام بحق رجل 42 عاما من الكسيفة بتهمة الاعتداء خلال فترة على ابنته 17 عاما منذ ان كانت في ال 12 من عمرها والتسبب لها باصابات.

ويستدل من لائحة الاتهام ان المتهم قام بالتعامل مع ابنته بعنف شديد امام افراد العائلة وتسبب لها باصابات واوجاع , ويوم  18.12.18 في صالون البيت بعد ان غضب المتهم من ابنته لانها تحجثت بالهاتف مع رجل , دفعها بقوة وسقطت ارضا واصيبت برأسها , وعندما كانت ابنته على الارض (وفقا لما جاء في لائحة الاتهام) , امسك المتهم برأسها بكلتا يديه وضرب رأسها بالارض اكثر من مرة , وفي مرحلة معينة امسكها من عنقها خنقها وجرحها .

لاحقا , قال المتهم لابنته انها لم تعد ابنته بعد الان وامرها بالخروج من البيت , وتوجهت الى بيت اقرباء عائلتها هنا اغمي عليها وجرى نقلها الى المستشفى واضطرت المكوث للعلاج 3 ايام في مستشفى سوروكا في بئر السبع .

ويستدل ايضا من لائحة الاتهام ان المتهم بقي الى جانب ابنته في المستشفى خلال فترة مكوثها هناك بهدف منعها من كشف اثار الضرب والعنف كما وانه هدد ابنته بانها في حال تحدثت بما حصل سيخرج من السجن ويقتلها .

اتهام رجل من الكسيفة بتعنيف ابنته (17 عاما) وضرب رأسها بالارض وتهديدها بالقتل اذا كشفت اثار الضرب والعنف




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