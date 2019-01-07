اتهام, رجل, من, الكسيفة, بتعنيف, ابنته, (17, عاما), وضرب, رأسها, بالارض, وتهديدها, بالقتل, اذا, كشفت, اثار, الضرب, والعنف,

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمر بوقف...
يشهد سهل البطوف تساقطا للامطار بكميات كبيرة وينظر المزارعون لذلك بقلق شديد وخاصة...
شرع اليوم في تقديم علاج الاسنان مجانا للاطفال والصبية حتى سن ال18 وكان هذا العبلاج...
أقرّت اللجنة المشتركة للجنتي القانون والكنيست اليوم (الاثنين) في جلسة خاصة تعديل...
دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الاثنين، الحكومة...
اعتقلت الشرطة فجر اليوم الاثنين 18 شخصا من بلدة كفرمندا بشبهة الضلوع في ارتكاب...
اسفر حادث طرق مروع بين عدد من السيارات علىش ارع عرابة ديرحنا ظهر اليوم الاثنين عن...
يستدل من التقرير السنوي للمجلس الوطني لسلامة الطفل أن2/3 عدد الأطفال العرب في...
وزير الصحة يتسحاق لتسمان يمنح جائزة تقدير لمطورة الصحة في المجتمع العربي...
في حادثة قد تكون من القضايا النادرة في مجتمعنا الفلسطيني قام شاب بالاتفاق مع...