كيف, ستغير, التكنولوجيا, حياتك, في, 2019؟,

من الهواتف القابلة للطي إلى التتبع الصحي الإلكتروني للشركات، من المنتظر أن يحقق 2019 بعضا من أكبر وعود صناعة التكنولوجيا، بعد عام "سيئ نسبيا" اضطرت فيه شركة "فيسبوك" بشكل دوري، للاعتذار عن أخطاء فادحة تلاعبت بخصوصية مستخدمي الشبكة الاجتماعية العملاقة.

وربما يغير عام 2019 نظرة التشاؤم التي سيطرت على صناعة التكولوجيا في العالم، بداية من عدم جاهزية السيارات ذاتية القيادة للسير على الطرق، ومرورا بفشل بعض صواريخ وخطط إيلون ماسك رئيس شركة "سبيس إكس"، ووصولا إلى مساهمة أسهم التقنية في سقوط السوق.فعام 2019 قد يجعلك تتفاءل مرة أخرى بأن التكنولوجيا لا تزال مفيدة للعالم، مع انتظار شبكات الجيل الخامس (5G)، وإطلاق ديزني خدمة البث الخاصة بها، وغير ذلك من التكنولوجيا التي قد تؤثر على حياتك، بحسب التقرير السنوي لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.برمجيات آيفونحققت شركة أبل في عام 2018 تقدما بعرض هواتف آيفون كبيرة الحجم، وإدخال بعض التحسينات على نظام التشغيل iOS، وفي 2019، من المتوقع أن تحقق أبل قفزة أكثر جرأة، ينتظرها أصحاب الأسهم.ففي جميع النسخ الـ12 السابقة لنظم التشغيل iOS، ظلت الشاشة الرئيسية عبارة عن لوحة بسيطة مسجل عليها رموز التطبيقات، لكن الإصدار التالي كان من المنتظر أن يغير ذلك، وهو ما لم تفعله أبل.ورعم العيوب التي تشوب نظام التشغيل iOS 12، فإن الشركة قالت إنها عالجت في هذا التحديث الجديد مشاكل الأداء والجودة في نظام التشغيل القديم iOS 11.وسيشهد العام الحالي، موافقة أبل على السماح للمطورين بنقل تطبيقات iOS إلى MacOS.استعد لـ"فايف جي"أخيرا ستتمكن من تحميل فيلم في ثوان معدودات، حيث سيعلن عن أول ظهور لشبكات الجيل الخامس من الاتصالات (5G) في الولايات المتحدة، ويخطط مقدمو خدمات الهواتف النقالة في أميركا AT & T وVerizon وT-Mobile وSprint لتزويد خدماتهم بشبكات جيل خامس متنقلة في مدن بعينها، بحلول النصف الأول من عام 2019.كما وعدت شركتا "سامسونغ" و"إل جي" بهواتف جديدة متوافقة مع الجيل الخامس هذا العام أيضا، لكن من المرجح ألا تزود آبل هواتفها بهذه الشبكة في العام الجاري.ولا تتعلق شبكات الجيل الخامس الجديدة بسرعة الهواتف فقط، بل ستساعد أيضا على تحسين الواقع الافتراضي المعزز، وتعزيز عمل المنازل التي تعتمد على الأجهزة الذكية، وحتى السيارات ذاتية القيادة.عقاب فيسبوكأصبح واضحا تماما في عام 2018 أن "فيسبوك" غير قادر على حماية خصوصية مستخدميه، ويتوقع أن تستمر معاناة الشبكة في عام 2019، فإلى جانب تواصل رد الفعل السلبي ضدها، ستنخفض أسعار أسهم عملاق التواصل الاجتماعي، وبالتالي تراجع استخدام خدماتها.ومن المتوقع أن نرى المزيد من المعارك القانونية بخصوص "فيسبوك"، فقد رفع المدعي العام في مقاطعة كولومبيا دعوى قضائية ضد الشركة لتورطها مع شركة "كامبريدج أناليتيكا" للاستشارات السياسية، وتمريرها معلومات عن عشرات الملايين من المستخدمين لها.كما فتحت لجنة التجارة الفيدرالية تحقيقا في هذه الواقعة، بالإضافة إلى قضايا أخرى مشبوهة تتعلق بالخصوصية.متاجر أمازون "بلا كاشير"ستتوسع شركة "أمازون" في افتتاح متاجر بمفهوم عصري وغير مسبوق، وهو التبضع من دون الوقوف على "كاشير" الدفع.ويتم محاسبة الزبائن على المشتريات عبر كاميرات معلقة في السقف، تستكشف البضائع وتحدد السعر وتقوم بمحاسبة المشتري عبر التطبيق الخاص الذي يستخدم البطاقة الائتمانية للمشتري.وتفتح بوابات المتاجر للمشتري عبر هاتفه الذكي، حيث سيتعرف المتجر على هوية الشخص عبر تطبيق "أمازون غو".ويستخدم المشترون أكياس رقمية بحساسات خاصة، بإمكانها التعرف على المشتريات بالداخل، وتقييم سعر كل سلعة.هاري بوتر بالواقع المعززستتطلق شركة Niantic المطورة للعبة "بوكيمون غو" لعبتها الجديدة التي ستتعلق بقصة وشخصية هاري بوتر تحمل اسم Harry Potter: Wizards Unite، وتعمل بتقنية الواقع المعزز.وتعاونت شركة Niantic مع Warner Bros لتطوير اللعبة وشخصياتها، وستستفيد الشركة من فكرة جعل اللاعبين يتنقلون في مختلف ساحات وأماكن العالم الحقيقي لجمع نقاط القوة والطاقة والدفاع عن بعض الأماكن.تعزيز الذكاء الاصطناعيفي كل مرة ستسأل فيها سيري أو أليكسا أو غوغل عن شيء ما، سيتم تسجيل صوتك وإرساله إلى تقنيات السحابة (وهي أجهزة الكمبيوتر المملوكة لشركات التكنولوجيا الكبرى)، وذلك قبل سماع الرد على سؤالك، في تعزيز لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي يراها البعض تعديا على الخصوصية."فورت نايت" ستتغيرحققت لعبة "فورت نايت باتل رويال" شعبية كبيرة خلال عام 2018 جعلتها من الأكثر رواجا حول العالم، حيث يزيد عدد مستخدميها الآن عن 200 مليون مستخدم.كل ذلك سيجعل اللعبة صامدة وتواصل شعبيتها في 2019، لكن قواعدها قد تتغير في 2019.التكنولوجيا الصحيةستزود شركات التكنولوجيا الكبرى مستخدميها بتطبيقات وبرامج ذكية تساعدهم على تعقب لياقتهم البدنية وصحتهم العامة، كما تسجل بيانتهم بانتظام لسهولة العودة إليها في أي وقت.هواتف قابلة للطيعمالقة شركات الهواتف الذكية في العالم سيطرحون مع بداية العام الجديد هواتفهم الذكية القابلة للطي، ليشكل عام 2019 بداية سباق جديد بين تلك الشركات في هذه الفئة من الأجهزة الذكية المحمولة.