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شركة صينية تطور دراجتين ذكيتين بمساعد صوتي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تستعد شركة "سايبك" الصينية، لعرض دراجتين مزودتين بالمساعد الصوتي "أليكسا"، خلال الأسبوع المقبل، في إطار فعاليات معرض الإلكترونيات المرتقب بمدينة لوس أنجلوس الأميركية.



وبحسب موقع "ستاندرد"، فإن مساعد "أليكسا" سيكون مثبتا في جهة المقود من الدراجتين الذكيتين، ويمكن لمن يستخدم المركبة أن يقوم بعدة أشياء عبر إصدار أوامره الصوتية.


ويستطيع من يقودون الدراجة أن يستفيدوا من المساعد الصوتي في الحصول على معلومات بشأن حركة السير والاتجاهات والطقس، إلى جانب مهمات أخرى مثل بعث الرسائل والتسوق.


وقال المدير في قسم التسويق في منصة "أليكسا" للخدمات الصوتية التابعة لـشركة أمازون، دافيد كومار، إن هذه الميزة تتيح لمن يقودون الدراجات أن يقوموا بالكثير من الأشياء دون أن يعرضوا سلامتهم للخطر.


وبوسع من يقود الدراجة الذكية أن يصدر أمره الصوتي لتشغيل الإنارة الأمامية أو الخلفية للمركبة، فضلا عن تشغيل الموسيقى وخاصية الإنذار.


ويوجد في الوقت الحالي نحو 20 ألف جهاز إلكتروني متلائم مع منتجات الذكاء الصناعي التي تطرحها شركة أمازون، ومن المرتقب أن يشهد معرض التقنية بلوس أنجلوس مزيدا من المفاجآت.




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