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مودريتش "يخرج عن أدبه".. ويهاجم زملاءه بعد السقوط



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لم يتماسك نجم ريال مدريد وأفضل لاعب في العالم، لوكا مودريتش، نفسه بعد الخسارة "المذلة" للفريق في الدوري الإسباني، ليطلق عبارات نابية واصفا حال الفريق.



وتعرض ريال مدريد لخسارة مفاجئة على ملعبه أمام ريال سوسيداد بنتيجة 0-2 ضمن منافسات الدوري الإسباني مساء الأحد، ليبتعد بفارق 10 نقاط عن المتصدر برشلونة.


 وبعد نهاية اللقاء، صرح مودريتش لأحد الصحفيين بغضب: "يجب أن لا نستقبل الـ ***S في بداية كل مباراة"، واستخدم النجم الكرواتي الكلمة المشينة التي تبدأ بحرف الـ S بالإنجليزية وتشير إلى الفضلات.


وسجل سوسيداد هدفا سريعا بعد 4 دقائق فقط من انطلاق المباراة، وكان فياريال قد سجل هدفا بعد دقيقتين فقط أمام "الملكي" قبلها بأيام.


 ويبدو أن أفضل لاعب في 2018 لمح لتخاذل بعض زملائه في الفريق: "العديد منا (لاعبو ريال مدريد) لم يصل للمستوى المعهود بعد.. يجب أن نكون واضحين، الموضوع لا يتعلق بالحظ".


ورفض مودريتش تعليق الهزيمة على الأخطاء التحكيمية التي شهدها اللقاء بخلاف زميله راموس، حيث أكد أن "مشكلتنا لا تكمن في الحكم وتقنية الفيديو.. مشكلتنا تكمن في أمور أخرى".


وعانى ريال مدريد كثيرا هذا الموسم بعد رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان الصيف الماضي.




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