راغب, علامة, في, أجازة, عائلية, ممتعة, باليونان.., صور,

سافر النجم اللبناني راغب علامة إلى اليونان في أجازة عائلية مع زوجته جيهان، ونجليهما «خالد ولؤي»، حيث قرر الاستمتاع والاستجمام مع أسرته بعد انتهائه من احتفالات رأس السنة.

راغب استغل فرصة تواجده باليونان، واحتفل مع أسرته بالعام الجديد ونجاح كليب أغنيته الجديدة «ردّلي كلماتي» مع مخرجين الكليب آني شاتزيوانوغلو وأندرياس تسوراباس، حيث نشر السوبر ستار صوراً من أجواء السهرة، وتلقى تهاني الفانز على نجاح الكليب، متمنيين له عام جديد ملئ بالنجاح.وفي لقطات عائلية مبهجة، ظهر راغب علامة مع أسرته في نزهة على أحد شواطئ اليونان، وهي الصور التي كشفت مدى سعادة واستمتاع النجم اللبناني بوقته العائلي مع أسرته بعيداً عن ضغط العمل والتصوير.يُذكر أن أغنية «ردّلي كلماتي» من كلمات طوني أبي كرم، وألحان محمود عيد وتوزيع محمود عيد وإيليا ناسطه، وتنفيذ ناصر الأسعد، وقد اعتبر راغب علامة الكليب هدية منه للجمهور بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة.