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اصابات منها خطيرة بحادث طرق مروع على شارع عرابة ديرحنا



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



اسفر حادث طرق مروع بين عدد من السيارات علىش ارع عرابة ديرحنا ظهر اليوم الاثنين عن اصابات منها خطيرة بعد تصادم بين عدد من السيارات الخصوصية .



طواقم الاسعاف التي وصلت الى المكان قدمت العلاج الاولي للمصابين ونقلتهم الى المستشفى لاستكمال علاجهم هناك .


من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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