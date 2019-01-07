اصابات, منها, خطيرة, بحادث, طرق, مروع, على, شارع, عرابة, ديرحنا,

اسفر حادث طرق مروع بين عدد من السيارات علىش ارع عرابة ديرحنا ظهر اليوم الاثنين عن اصابات منها خطيرة بعد تصادم بين عدد من السيارات الخصوصية .

طواقم الاسعاف التي وصلت الى المكان قدمت العلاج الاولي للمصابين ونقلتهم الى المستشفى لاستكمال علاجهم هناك .من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.