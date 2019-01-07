ثلثا, الاطقال, العرب, في, البلاد, يعيشون, تحت, خط, الفقر,

يستدل من التقرير السنوي للمجلس الوطني لسلامة الطفل أن2/3 عدد الأطفال العرب في البلاد يعيشون تحت خط الفقر، بالمقارنة مع 20% من الأطفال اليهود .

واكد رئيس الدولة رؤوفين رفلين، الذي تسلم اليوم نسخة من التقرير، ضرورة سد الفجوات بين المجتمعين اليهودي والعربي.