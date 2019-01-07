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ثلثا الاطقال العرب في البلاد يعيشون تحت خط الفقر



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



يستدل من التقرير السنوي للمجلس الوطني لسلامة الطفل أن2/3 عدد الأطفال العرب في البلاد يعيشون تحت خط الفقر، بالمقارنة مع 20% من الأطفال اليهود . 



واكد رئيس الدولة رؤوفين رفلين، الذي تسلم اليوم نسخة من التقرير، ضرورة سد الفجوات بين المجتمعين اليهودي والعربي.
ثلثا الاطقال العرب في البلاد يعيشون تحت خط الفقر




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