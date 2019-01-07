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وزير الصحة يمنح جائزة تقدير لعناق مواسي والبروفيسور بشارة بشارات



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وزير  الصحة يتسحاق لتسمان  يمنح جائزة تقدير   لمطورة الصحة  في المجتمع العربي السيدة عناق مواسي وبروفيسور بشارة بشارات    على مبادرة مسابقة سيدة التغيير باسم جمعية تطوير صحة المجتمع العربي لمسابقة الصحة كافضل فكرة لتعزيز نمط الحياة الصحي لعام 2018.  



 وتعتبر هذه الجائزة  اعترافاً وتقديرًا  من قبل وزارة  الصحة وجمعية حقوق المرضى في اسرائيل  في المؤتمر السنوي للسنة الحادية عشر على التوالي ، بعد المبادرة الفريدة من نوعها  لمسابقة سيدة الوسام الذهبي نساء يقدن التغيير لنمط حياة صحي  التي ادارتها  عناق مواسي  للمجتمع العربي، حيث قدمت النساء المشاركات أفكار ومبادرات لنمط حياة صحي الذي عقد في شهر رمضان المبارك الأخير امتدادًا لنشاطات  جمعية تطوير صحة المجتمع العربي ، الجمعية التي دعمت وأدارت المبادرة بتميز.   


ومن الجدير ذكره أن جمعية حقوق المرضى في  اسرائيل تأسست منذ احد عشر عاما ولأول مرة يتم منح أمراة عربية ومؤسسة عربية هذا الاعتراف الرسمي.  وفي حديث مع السيدة مواسي قالت:  بدون شك هذه الجائزة فخر وإعتزاز على الصعيد الشخصي والمجتمعي وخاصة كاول إمرأة عربية تحصل عليها وذلك  بعد النجاح الباهر  الذي حققته المسابقة وللفكرة التي عملنا على تحقيقها في جمعية تطوير صحة المجتمع العربي. 


وأضافت مواسي، أقدم هذه  الجائزة  إلى  مجتمعي العربي والى المشاركات ال ٣٥ امراةاللواتي  وصلن لمرحلة النهائيات، والى كل شركاء  وشريكات رغيف الحلم...




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