النجمة, الكردية, برواس, حسين, تحتفل, بعيد, ميلاد, زوجها, فوق, الثلوج,

اعربت الفنانة الكردية برواس حسين عن عشقها لفصل الشتاء، وقررت الاستمتاع بنزهة ثلجية ممتعة مع زوجها، المغني كوران صالح، وذلك احتفالاً بعيد ميلاده.

نجمة Arab Idol شاركت متابعيها أجواء نزهتها العائلية بصور مبهجة، ظهرت فيها تلعب وتمرح مع زوجها وطفليهما “جونا وجاردن” فوق ثلوج جبل سفين بمدينة أربيل، حيث عكست اللقطات التي نشرتها برواس مدى سعادتها واستمتاعها بوقتها، وهذا ما اوضحته في تعليق كتبت فيه: «مين مثلي يحب الثلج و فصل الشتاء؟ انا اريد كل فصول الاربعة تكون الشتاء».برواس هنأت زوجها بلقطات رومانسية خاصة، ظهر فيها الزوجان في أحضان بعضهما وسط الثلوج، وكتبت معلقة عليها: «أسعد عيد ميلاد حبيبي.. أحبك»، حيث تلقت الفنانة تهاني الفانز متمنيين لزوجها عام جديد ملئ بالنجاح والسعادة.من ناحية أخرى، طرحت برواس حسين مؤخراً أغنية خليجية بعنوان «من جمالك» حمد غريب الشمري، ألحان وتوزيع أحمد حداد، كما أنها تجهز لطرح أربع أغانٍ متنوعة، أغنيتان باللهجة الكردية واثنتان باللهجة العربية.