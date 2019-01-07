تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-07 12:30:25 اصابات منها خطيرة بحادث طرق مروع على شارع عرابة ديرحنا |  2019-01-07 12:37:16 ثلثا الاطقال العرب في البلاد يعيشون تحت خط الفقر |  2019-01-07 12:32:07 وزير الصحة يمنح جائزة تقدير لعناق مواسي والبروفيسور بشارة بشارات |  2019-01-07 12:15:08 اكتئاب الآباء بعد الولادة يهدد بناتهم بخطر عقلي! |  2019-01-07 12:15:31 الخليل: طَلب من صديقه خَطّفه لاجبار والده على دفع ديونه |  2019-01-07 11:47:44 وفاة الطفل ادم محمد عبد الجليل ابو حلاوة (عامان) من القدس غرقا في مسبح منزلي بأريحا والشرطة تحقق |  2019-01-07 11:41:43 انتخاب د.نهى جابر نائبة لرئيس مجلس محلي المغار لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب |  2019-01-07 11:37:42 المصادقة للقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون علامة الاجتياز في امتحانات التخصص بالمحاماة |  2019-01-07 11:07:09 منخفض جديد غداً الثلاثاء وثلوج فوق 950 مترا |  2019-01-07 09:41:55 فيديو وصور - الثلوج تغطي بقعاتا في الجولان وسط فرحة الاهالي |  2019-01-07 09:12:39 فيديو وصور - عاصفة ثلجية قوية تضرب جبل الشيخ |  2019-01-07 10:50:26 نحف - اتهام شاب بقتل حافظ عيسى طعنا لرفضه طلب شقيق المتهم الزواج من شقيقته |  2019-01-07 10:45:25 تقديم تصريح مدع بحق شاب وقاصر بشبهة الضلوع بجريمة قتل الطالبة يارا ايوب 16 عاما من الجش |  2019-01-07 10:32:39 فيديو وصور - الثلوج تغطي مجدل شمس في الجولان |  2019-01-07 10:10:38 الناصرة - اصابة متوسطة واخرى طفيفةى لعاملين سقطا في ورشة بناء |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

النجمة الكردية برواس حسين تحتفل بعيد ميلاد زوجها فوق الثلوج



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اعربت الفنانة الكردية برواس حسين عن عشقها لفصل الشتاء، وقررت الاستمتاع بنزهة ثلجية ممتعة مع زوجها، المغني كوران صالح، وذلك احتفالاً بعيد ميلاده.



نجمة Arab Idol شاركت متابعيها أجواء نزهتها العائلية بصور مبهجة، ظهرت فيها تلعب وتمرح مع زوجها وطفليهما “جونا وجاردن” فوق ثلوج جبل سفين بمدينة أربيل، حيث عكست اللقطات التي نشرتها برواس مدى سعادتها واستمتاعها بوقتها، وهذا ما اوضحته في تعليق كتبت فيه: «مين مثلي يحب الثلج و فصل الشتاء؟ انا اريد كل فصول الاربعة تكون الشتاء».


برواس هنأت زوجها بلقطات رومانسية خاصة، ظهر فيها الزوجان في أحضان بعضهما وسط الثلوج، وكتبت معلقة عليها: «أسعد عيد ميلاد حبيبي.. أحبك»، حيث تلقت الفنانة تهاني الفانز متمنيين لزوجها عام جديد ملئ بالنجاح والسعادة.


من ناحية أخرى، طرحت برواس حسين مؤخراً أغنية خليجية بعنوان «من جمالك» حمد غريب الشمري، ألحان وتوزيع أحمد حداد، كما أنها تجهز لطرح أربع أغانٍ متنوعة، أغنيتان باللهجة الكردية واثنتان باللهجة العربية.




كلمات متعلقة

النجمة, الكردية, برواس, حسين, تحتفل, بعيد, ميلاد, زوجها, فوق, الثلوج,

تابعونــا

راغب علامة في أجازة عائلية ممتعة باليونان.. صور راغب علامة في أجازة عائلية ممتعة باليونان.. صور 2019-01-07 | 13:12:58

سافر النجم اللبناني راغب علامة إلى اليونان في أجازة عائلية مع زوجته جيهان،...

باسل خياط وزوجته في جلسة تصوير شتوية باسل خياط وزوجته في جلسة تصوير شتوية 2019-01-07 | 09:08:36

خضع النجم السوري باسل خياط لجلسة تصوير جديدة، شاركته فيها زوجته ناهد زيدان، وذلك...

هيفاء وهبي لـ هشام حداد: “ما اثقلك”! هيفاء وهبي لـ هشام حداد: “ما اثقلك”! 2019-01-06 | 20:19:45

تطل النجمة هيفا وهبي في حلقة خاصة واستثنائية مع الاعلامي هشام حداد ستحمل عنوان “La...

حما شيرين يهاجم تامر أمين ويكشف حجم خسارتها في حفل رأس السنة حما شيرين يهاجم تامر أمين ويكشف حجم خسارتها في حفل رأس السنة 2019-01-06 | 09:32:19

هاجم المهندس حسين حبيب، والد المطرب حسام حبيب وحما الفنانة شيرين عبد الوهاب،...

عرض فيلم الإثارة والتشويق 122 في دور العرض بالإمارات والخليج بتكنولوجيا 4D عرض فيلم الإثارة والتشويق 122 في دور العرض بالإمارات والخليج بتكنولوجيا 4D 2019-01-05 | 16:48:19

تستقبل جميع دور العرض السينمائية في الإمارات والخليج فيلم الإثارة والتشويق...

خمنوا كم بلغ سعر فستاني إليسا ونوال الزغبي ليلة رأس السنة ! خمنوا كم بلغ سعر فستاني إليسا ونوال الزغبي ليلة رأس السنة ! 2019-01-04 | 14:52:48

أطلت الفنانة ​إليسا​ ليلة رأس بفستان أسود من تصميم العالمي ​شربل عازار​، أما...

نانسي عجرم تغني وترقص مع بناتها داخل السيارة.. فيديو نانسي عجرم تغني وترقص مع بناتها داخل السيارة.. فيديو 2019-01-04 | 11:47:23

استهلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عام 2019 بنزهة أسرية مبهجة، وحرصت على مشاركة...

معجب يقبّل ميريام فارس بطريقة عفوية..شاهدوا كيف ردت معجب يقبّل ميريام فارس بطريقة عفوية..شاهدوا كيف ردت 2019-01-04 | 09:30:02

تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة اللبنانية...

جمهور نجوى كرم يطالبها بالاعتزال… وهي ترد! جمهور نجوى كرم يطالبها بالاعتزال… وهي ترد! 2019-01-03 | 16:45:52

لا تزال الفنانة نجوى كرم تتعرض لهجوم بسبب مشاركتها في حفل قال متابعوها إنه شكّل...

ريهام حجاج تثير الجدل بصورة لها مع شخص يحتضنه ريهام حجاج تثير الجدل بصورة لها مع شخص يحتضنه 2019-01-03 | 15:25:05

أثارت الفنانة المصرية ريهام حجاج، حالة جدل واسعة بصورة حديثة نشرتها عبر صفحتها...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع عبد عياش شاب اخر يافا اطلاق نار تل ابيب اطلاق نار حادث محمد اصرف شرطة اسعاف ساندويشات مخدرات تل ابيب هروين كوكائين اعتقال رجل امرأة اضراب مدارس ثانوية الثلاثاء لجنة منظمة المعلين الغاء الرحلات اضراب ممتحني السياقة جت المثلث احمد وتد سامي نصر عدنان ابو فول ضحايا تشييع جثمان جنازة قرية حادث طرق مروع قرب جلجولية شارع 6 مصرع عامل عربي منطقة الناصرة حادث عمل مدينة حيفا ورشة منطقة صناعية خالد عابد سقوط جسم ثقيلاخلاص فياض ضراغمة سخنين بائعة شوارما البلاد السيدة المرأة ضبط مواد فاسدة كمية من كراتين البيض في مدينة رهط تفتيش حملة ابادتها عطا ابو مديغم القدس طعن عملية تنفيذ شابة مقدسية يهودي اطلاق نار اصابة 4 قتلى حادث علي حليحل احمد رافع عواوده دارين تالحج الريحيانية عين الاسد عبد الله سهام سعيد عيد الاسد الجش كفر كنا طرق الاقصى القدس حصار البلدة القديمة الشرطة هدم بيت كفر قاسم مدينة عشية الذكرى ال 60 مجزرة علي ابو الحين عيسى بلاغ كاذب طعن صفد كلية طلاب السكن الطلابي الشرطة استنفار اسعاف اعتداء عنصري شاب طرعان ضرب عربي حقير الموت . للعرب تل ابيب محطة وقود اطلاق نار الطيبة اصابة شاب حرجة بالغة الشرطة مدينة مصرع عبد الناصرة جبارة استدعاء الشيخ كمال خطيب التحقيق معه الناصرة شرطة مظاهرة كفركنا الداعمة لحكومة تركيا والرافضة للانقلاب العسكري
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com