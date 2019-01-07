اكتئاب, الآباء, بعد, الولادة, يهدد, بناتهم, بخطر, عقلي!,

كلمات متعلقةاكتئاب, الآباء, بعد, الولادة, يهدد, بناتهم, بخطر, عقلي!,
المغنيسيوم واحد من أكثر المعادن الغذائية تنوعا، ويعد ضروريا بالنسبة لأجزاء كثيرة...
لم تتوصل مراجعة بحثية لبدائل السكر الصناعية والطبيعية إلى أدلة قوية على أنها تعود...
يجب أن يحصل جسم الإنسان على ما لا يقل عن 10% من السعرات الحرارية اليومية من...
بدأ تطبيق "فيسبوك ماسنجر" للتراسل، في إتاحة ميزة من شأنها حماية أعين مستخدميه من...
ذكر مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، الخميس، أن أكثر من 35 مليون شخص...
يصل الإنسان، عندما يبلغ سنا متقدمة، إلى ما يطلق عليه بعض الخبراء مسمى "هضبة...
اكتشف علماء سويديون أن الأطفال الذين يعيشون في عائلات تربي حيوانات أليفة كالقطط...
يلجأ بعض الناس إلى المحليات الصناعية حتى يتفادوا السعرات الحرارية الموجودة في...
تمكنت شركة أميركية رائدة في الحواسيب والبرمجيات، من تطوير جهاز استشعار صغير يمكن...
كشفت دراسة طبية حديثة، أن أضرار تدخين النرجيلة (الشيشة)، لا تقتصر على أمراض الجهاز...