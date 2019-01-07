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ميسي.. 6 أرقام قياسية يسعى لكسرها في 2019



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شهد العام الماضي تألقا لافتا للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه برشلونة، حيث استمر بممارسة هوايته بكسر الأرقام القياسية، ولا يبدو أن العام الحالي سيكون مختلفا كثيرا عن سابقه.



ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية قائمة بجميع بأبرز الأرقام القياسية التي يستطيع ميسي كسرها في 2019:


ألقاب النادي الواحد


إذا حقق برشلونة "الثلاثية"، وهي لقب الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا، فسيعادل ميسي رقم الويلزي رايان غيغز نجم مانشستر يونايتد السابق، بتحقيق 36 لقبا مع فريق واحد. رقم غيغز لم يتكرر في عالم كرة القدم حتى الآن.


المباريات بقميص برشلونة


يستطيع النجم الأرجنتيني هذا العام اعتلاء المركز الثاني بين اللاعبين الأكثر تمثيلا لبرشلونة عبر التاريخ.

ومثل ميسي "البلوغرانا" في 657 مباراة حتى الآن، ويحتاج 18مباراة فقط لتجاوز النجم الإسباني أندريس إنييستا، فيما يبقى الإسباني تشافي هيرنانديز الأكثر تمثيلا لبرشلونة برصيد 767 مباراة.

الاقتراب من كاسياس

ويستطيع ميسي تحقيق الرقم القياسي بأكبر عدد انتصارات بالدوري الإسباني، حيث يبتعد بـ11 انتصارا فقط عن الرقم القياسي المسجل باسم حارس مرمى ريال مدريد السابق إيكر كاسياس، الذي حقق 334 انتصارا في الدوري.

الحذاء الذهبي


ويطمح "البرغوث" بتحقيق الحذاء الذهبي الأوروبي السادس في تاريخه، وهو إنجاز لم يسبق لأي لاعب تحقيقه في تاريخ كرة القدم.

رقم زارا التاريخي

الفرصة متاحة أمام قائد برشلونة لتحقيق لقب "البتشيتشي"، وهو هداف الدوري الإسباني، للمرة السادسة في تاريخه، ليعادل الرقم القياسي للهداف التاريخي تيلمو زارا.


أسطورة الهاتريك


مباراة "سحرية" واحدة تفصل ميسي عن الوصول "للهاتريك" رقم 50 في مشواره الكروي، وهو رقم "مذهل" لأي مهاجم في العالم. ميسي لديه 49 "هاتريك" حتى الآن.




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