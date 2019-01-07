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وفاة الطفل ادم محمد عبد الجليل ابو حلاوة (عامان) من القدس غرقا في مسبح منزلي بأريحا والشرطة تحقق



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق





اريحا ـ توفي الطفل ادم محمد عبد الجليل ابو حلاوة سنتين من سكان مدينة القدس غرقا في مسبح منزلي بمدينة اريحا مساء امس الاحد .

وذكر المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات بان الطفل وصل للمشفى في مدينة اريحا وقال ذويه بانه غرق بمسبح داخل منزل وتم نقله لمشفى اريحا الحكومي متوفيا و فتحت الشرطة والنيابة العامة تحقيقا بالحادثه .


واضاف ارزيقات بان النيابة العامة قررت التحفظ على الجثمان لحين احالته لمعهد الطب العدلي للتشريح للوقوف على سبب الوفاة الحقيقي .




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