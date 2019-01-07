وفاة, الطفل, ادم, محمد, عبد, الجليل, ابو, حلاوة, (عامان), من, القدس, غرقا, في, مسبح, منزلي, بأريحا, والشرطة, تحقق,

اريحا ـ توفي الطفل ادم محمد عبد الجليل ابو حلاوة سنتين من سكان مدينة القدس غرقا في مسبح منزلي بمدينة اريحا مساء امس الاحد .وذكر المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات بان الطفل وصل للمشفى في مدينة اريحا وقال ذويه بانه غرق بمسبح داخل منزل وتم نقله لمشفى اريحا الحكومي متوفيا و فتحت الشرطة والنيابة العامة تحقيقا بالحادثه .واضاف ارزيقات بان النيابة العامة قررت التحفظ على الجثمان لحين احالته لمعهد الطب العدلي للتشريح للوقوف على سبب الوفاة الحقيقي .