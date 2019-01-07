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انتخاب د.نهى جابر نائبة لرئيس مجلس محلي المغار لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب



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انتخبت نهى جابر – بدر الممثلة بمجلس المغار المحلي عن قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، نائبة لرئيس المجلس اليوم، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب، وكذلك أول امرأة تنتخب عضوا في المجلس المحلي منذ تأسيسه.




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