المصادقة, للقراءة, الثانية, والثالثة, على, اقتراح, قانون, علامة, الاجتياز, في, امتحانات, التخصص, بالمحاماة,

صوتت اللجنة المشتركة للجنتي الكنيست والقضاء اليوم الاثنين للقراءة الثانية والثالثة بالاجماع على اقتراح قانون نقابة المحاماة(علامة الاجتياز في امتحانات التخصص) اوامر الساعة لكل من النواب عيساوي فريج واوسنات مارك وامير اوحانا.

ينص اقتراح القانون بجعل علامة الاجتياز في جميع امتحانات النقابة التي اجريت منذ 26 حزيران 2017 حتى تاريخ سن هذا القانون(3 امتحانات)، 50 بالمائة، الامر الذي ينصف الالاف من الطلاب الذين تم افشالهم في الامتحانات بسبب تغيير نمط الامتحان.وقال النائب عيساوي فريج رئيس لوبي المتدربين في الكنيست ان هذا القانون جاء لتصليح الخطأ الذي اقدمت عليه نقابة المحاماة ضد طلاب المحاماة، حيث "غيرت اسلوب اللعبة اثناء اللعبة" ويقصد تغيير نمط الامتحان وجعله اكثر صعوبة اثناء الدراسة.واضاف النائب فريج يقول القانون سينصف هؤلاء الطلاب وسيتيح المجال امامهم للعمل في المجال الذي طمحوا للوصول اليه بعد عدة سنوات من الدراسة الجادة، ويحفظ لهم حق العمل، وهو قانون اساس في الدولة.يشار الى ان النواب الثلاثة(عيساوي فريج-ميرتس- واوسنات مارك-الليكود- وامير اوحانا- الليكود-) تقدموا بثلاث اقتراحات قوانين منفصلة ومتشابهة، و تم دمجها سوية باقتراح واحد قبل التصويت عليه بالقراءة الاولى.